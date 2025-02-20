Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de düzenlenen "Narkokapan-13" operasyonunda 175,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve yabancı uyruklu 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyon hakkında bilgi verdi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldığını belirten Yerlikaya, yol kontrol noktasında durdurulan tırda, arama köpeği ile yapılan aramada 111,5 kilogram kubar esrar ile 64 kilogram toz esrar ele geçirildiğini kaydetti.

2024 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuya yönelik operasyonlarda toplam 28 ton 82 kilogram esrar ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonu koordine eden Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.