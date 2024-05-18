Hakkari'deki Marinüs Şelalesi doğaseverleri cezbediyor - Son Dakika
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Hakkari'deki Marinüs Şelalesi doğaseverleri cezbediyor

Hakkari\'deki Marinüs Şelalesi doğaseverleri cezbediyor

Hakkari'ye gelen doğaseverler, düzenledikleri turlarla kentin saklı kalan güzelliklerini keşfediyor. Hakkari'nin 50 kilometre mesafesinde bulunan Marinüs Şelalesi, coşkulu akan suyu ve çevresindeki güzellikleriyle doğaseverlere ev sahipliği yapıyor. İl Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, şelalenin bulunduğu alanı gezerek, güzellikleri yaşamak için herkesi Hakkari'ye davet etti.

18.05.2024 11:27
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Son yıllarda hem kış hem de doğa turizmiyle öne çıkan Hakkari'ye gelen doğaseverler, düzenledikleri turlarla kentin yıllardır saklı kalan güzelliklerini keşfediyorlar.

Huzur ve güven ortamının hakim olduğu Hakkari'ye gelen turistler ve kent sakinleri, havanın ısınmasıyla doğal güzelliklerin bulunduğu alanlarda zaman geçirmeyi tercih ediyor.

Kente 50 kilometre mesafedeki Kavaklı köye sınırlarında bulunan Marinüs Şelalesi de bugünlerde coşkulu akan suyu ve çevresindeki güzellikleriyle doğaseverlere ev sahipliği yapıyor.

2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerindeki vadide yaklaşık 25 metreden akan şelaleye gelenler, hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de bölgedeki güzellikleri görüntülemeye çalışıyor.

İl Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu ile bir grup doğasever de aşağı kısmında gökkuşağı oluşan ve insanların gezi rotasında yer almaya başlayan şelalenin bulunduğu alanı gezdi.

"Güzellikleri yaşamak için herkesi Hakkari'ye bekliyoruz"

Ağacanoğlu, AA muhabirine, kentte son yıllarda ciddi bir turist hareketliliğinin yaşandığını söyledi.

Bu hareketliliği sürdürülebilir hale getirmek amacıyla kentteki turizm çeşitliliğini artırmak ve yılın tamamına yaymak istediklerini belirten Ağacanoğlu, bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Valiliğin destekleriyle çalışma yürüttüklerini anlattı.

Hakkari'nin her yerinde ayrı bir güzelliğin olduğunu ve bu güzellikleri dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını vurgulayan Ağacanoğlu, şunları kaydetti:

"Marinüs Şelalesi de kentimizin en güzel alanlarından biri. Belli ki tarih boyunca burada insanlar yaşamış ve burada bir yol geçmiş. Geçitlerle dolu bir vadi içindeyiz. Bu vadiye girdiğiniz zaman sizleri 4 ana kaynaktan beslenen şelale karşılıyor. Biraz ilerleyince gökkuşağını, çiçekleri, dağ keçilerini görebiliyorsunuz. Bunu ancak görerek yaşayabilirsiniz. Bu güzellikleri yaşamak için herkesi Hakkari'ye bekliyoruz. Bu alan zengin flora ve faunasıyla insanı cezbeden bir yer. Bu coğrafyanın turizme kazandırılması için çalışıyoruz. Biz de şelalede doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı bulduk. Gerçekten harika bir yer."

"Bölgenin her yeri güzelliklerle dolu"

Doğaseverlerden Suat Özatak da şelalenin muazzam bir atmosferinin olduğunu dile getirdi.

Doğada gezinmeyi seven herkesin şelaleyi görmesi gerektiğini belirten Özatak, "Marinüs Şelalesi mükemmel bir yer. Biz de burayı gezdik. Ortamın tadını çıkardık. Sabah gökkuşağı vardı. Şelale adeta süslenmişti. Muazzam bir yer. Karlar eriyince debisi daha yükseliyor. Bölgenin her yeri güzelliklerle dolu." dedi.

Kaynak: AA

Hakkari, Turizm, Güncel, Son Dakika

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