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Hakkari'nin Arıcılık Kardeşleri

Hakkari\'nin Arıcılık Kardeşleri
16.06.2025 11:58
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Mahmut ve Batuhan Keskin, 26 yıldır Hakkari'de kaliteli bal üretimi yapıyor.

Çocukluk çağında babalarından öğrendikleri arıcılığı meslek edinen Ordulu Mahmut ve Batuhan Keskin kardeşler, 26 yıldır Hakkari'de kaliteli bal üretmek için mesai yapıyor.

Zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımdaki bakir yaylaları sayesinde bal üreticilerinin tercih ettiği yerlerden Hakkari, bu yıl da Karadeniz bölgesi başta olmak üzere farklı illerden birçok gezgin arıcıyı ağırlıyor.

İlkokuldayken arıcılık yapan babalarıyla yaz tatillerinde Hakkari'ye gelen ve burada mesleği öğrenen 39 yaşındaki Mahmut ile 36 yaşındaki kardeşi Batuhan Keskin de bal üretimi için her yıl kentin yolunu tutuyor.

Arıcılığa başladıkları merkeze bağlı Geçitli köyünün girişinde çiçeklerin açtığı alana kovanlarını yerleştiren 1 çocuk babası Mahmut ve 3 çocuk babası Batuhan Keskin, kaliteli bal üretimi için çaba gösteriyor.

Günün büyük bölümünü arıların bakımıyla geçiren kardeşler, bir taraftan da genellikle ağaçlarda koloniler oluşturan arılarını topluyor.

Barakalarda kalarak doğayla iç içe yaşamlarını sürdüren arıcı kardeşler, ilkbahardaki yağışlarla bu yıl yüksek rekolte bekliyor.

"Yöre halkıyla pikniğe gidiyoruz, balık tutuyoruz"

Mahmut Keskin, AA muhabirine, 1999'dan itibaren yaz tatillerinde arıcılıkla uğraşmaya başladıklarını söyledi.

Kardeşiyle 26 yıldır bu yörede arıcılık yaptıklarını anlatan Keskin, "Başka bir yerde arıcılık yapmadık. Hep buradayız. Babam da 16 yıl burada arıcılık yaptı. Buranın doğası ve iklimi bal üretimi için güzel. Coğrafyanın bakir, prolin değerinin yüksek ve bitki örtüsünün verimli olması dolayısıyla burayı tercih ediyoruz. Son yıllarda bu bölgeye gelen çok sayıda gezgin arıcı var. Zamanımız genelde arıların arasında geçiyor. Bölge halkıyla zaman zaman pikniğe gidiyoruz, balık tutuyoruz. Bayramda da buradaydık. Yöre halkından Allah razı olsun. Bize de destek çıkıyorlar." diye konuştu.

Yörede arıcılıkla uğraşanlara yardımcı olduklarını dile getiren Keskin, "Bu sayede birçok kişi bu işten ekmek yiyor. İkimizin 500 kovanı var. Verim iklime, hava şartlarına, bitki örtüsüne göre değişiyor. Bu sene güzel gözüküyor. Doğamız bayağı canlı. Bahar yağmurları iyiydi. Bu sene inşallah güzel bir verim alacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"İşimizi severek yapıyoruz"

Batuhan Keskin de kente 10 yaşındayken babasıyla bölgeye geldiğini, o zamandan bu yana gelmeye devam ettiğini belirtti.

Her sezon bal üretimi için yörenin yolunu tuttuklarını ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

"Bu işi üçüncü kuşak olarak yapıyoruz. Dededen babaya, babadan bize geçti bu meslek. Dedem ve babam doğunun birçok ilinde bu işi yapmışlar. Sonra buraya gelmişler. Buradaki verimi ve kaliteyi beğenmişler. O nedenle biz de her yıl buradayız. Hakkari balı kıvamı ve prolin değeri olarak kaliteli bir bal. Zamanımızı burada çalışarak geçiriyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Ürettiğimiz balı ülkenin birçok iline gönderiyoruz."

Kaynak: AA

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