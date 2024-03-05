Hakkari Valiliği, Engellilere Tekerlekli Sandalye Dağıttı

Hakkari Valiliğince satın alınan 10 tekerlekli sandalye, Bedensel Engelliler Derneğince tespit edilen 10 engelliye teslim edildi.
Bedensel Engelliler Derneği Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen sandalye dağıtım törenine katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 3 puset, 6 akülü ve 1 fonksiyonlu manuel sandalyeyi ailelere teslim etti.
Dernek Başkanı Mesut Keskin, Vali Çelik'in, derneğe tekerlekli sandalye konusunda yapılan müracaatların karşılanması için talimat verdiğini söyledi.
10 engellinin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladıklarını belirten Keskin, desteğinden dolayı Çelik'e teşekkür etti.
Derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Çelik, ailelerin taleplerini dinledikten sonra dernekten ayrıldı.
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