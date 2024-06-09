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Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde güvenlik güçlerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çelik, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ve Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker ile Şemdinli'deki Aktütün Taburu'na gitti.

Taburda görevli askerlerle görüşen Çelik, daha sonra Konur köyü sakinlerini ziyaret etti.

Uğuraçan köyüne de giderek şehitler Emrullah Demir ve Avni Demir'in aileleriyle bir araya gelen Çelik ve beraberindekiler, şehitler için dua etti.

Ardından Tekeli köyündeki 2 bin 867 rakımlı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sercan Fidan Hudut Karakolu'na geçen Çelik, Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Süleyman Çakır'dan bölge hakkında bilgi aldı.

Çelik, 1. Hudut Tugay Komutanlığına da ziyaret gerçekleştirerek, Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan'dan sınır güvenliğiyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı, başarı dileğinde bulundu.