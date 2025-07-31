Hakkında 73 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

SARIYER Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekiplerinin uygulaması sırasında bir araç 'Dur' ihtarına uymadı. Polis ekiplerinin önünü keserek durdurduğu aracın sürücüsünün hakkında 73 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 suçtan dolayı da arandığı belirlenen Serhan Hakan G.(49) olduğu ortaya çıktı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Olay saat 17.30 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde uygulama yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Aracın 'Dur' ihtarına uymayarak kaçması üzerine, polis ekipleri aracın önünü keserek durdurdu. Araçtan indirilen sürücü, üzerinde kimlik olmadığını söyleyerek polise sahte isimler söyledi. Gözaltına alınan şüpheli, parmak izinden kimliğinin tespit edilmesi amacıyla polis merkezine götürüldü.

73 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Karakolda yapılan kimlik tespitinde şüphelinin, hakkında 73 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 30 farklı suçtan dolayı arama kararı bulunan Serhan Hakan G. olduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.