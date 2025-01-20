Halep Başkonsolosluğu Yeniden Faaliyette

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Suriye'de 2012'de iç savaş sırasında faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle diplomatik faaliyetlerine yeniden başladı.

Suriye'nin Halep kentindeki Muhafaza semtinde bulunan Halep Başkonsolosluğu'nun açılışına, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nda yapılan törende, Türk bayrağı göndere çekilirken, 12 yıl aradan sonra diplomatik faaliyetler de yeniden başladı.

Açılış, Halepliler tarafından da büyük coşkuyla karşılandı. Konsolosluğun bulunduğu mahallenin sakinleri, açılışı tekbir getirerek ve zılgıtlarla kutladı.

Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta faaliyetlerine yeniden başlamıştı

2012'de faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık 2024'de faaliyetlerine yeniden başlamıştı.

Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş, ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.