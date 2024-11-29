Halep'te Çatışmalar Şiddetlendi, Sivil Kaçış Başladı - Son Dakika
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Halep'te Çatışmalar Şiddetlendi, Sivil Kaçış Başladı

Halep\'te Çatışmalar Şiddetlendi, Sivil Kaçış Başladı

Halep'in dış mahallelerinde rejim karşıtı gruplar ile Esed rejimi arasında çatışmalar sürerken, sivil halk Şam'a kaçıyor.

29.11.2024 13:47
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Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in dış mahallelerinde rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed rejimi güçleri arasında çatışmalar yaşanırken Halep'in banliyölerinde ve merkezinde yaşayanlar, rejimin kontrolündeki başkent Şam'a kaçıyor.

Çatışmalar, ilk olarak 27 Kasım'da sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı ve gün boyunca sürdü.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, toplam 56 köy ve noktanın kontrolünü ele geçirdi.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusunda bulunan Serakip bölgesinde de dün sabah saatlerinde yoğun çatışmalar başladı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, dün ve bugün İdlib cephe hattında Esed rejiminin kontrolündeki 12 köyü ele geçirdi.

Gruplar bugün de Halep ve İdlib illerinde toplam 14 köy ve noktayı daha kontrolü altına aldı. Böylece 3 gündür devam eden çatışmalarda silahlı gruplar, Halep ve İdlib'de toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Çatışmalar stratejik konumdaki Neyrab ve Serakip beldelerinde sürüyor.

Halep'in dış mahallelerinde çatışmalar yaşanıyor

Bu sabah itibarıyla taraflar arasında Halep'in dış mahallelerinde çatışmalar yaşanmaya başladı.

Çatışmalar, Halep'in dış mahallelerinde yoğunlaşarak sürerken rejime yakın çok sayıda kişi, Halep'ten Şam'a kaçmaya başladı.

Silahlı gruplar, Halep'in dış mahallelerinden birinde bulunan ve rejim güçlerine ait askeri amaçlar için de kullanılan Bilimsel Araştırma Merkezi'ni ele geçirdi. Merkezde varil bombaları ve topçu bataryaları gibi önemli askeri malzemelerin üretildiği ifade ediliyor.

Silahlı gruplar, Halep'e bağlı en büyük yerleşim birimlerinden Anadan beldesini de aldı.

Rejim karşıtı gruplar bu sabah itibarıyla İdlib ve Halep cephe hatlarında yaklaşık 550 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdi.

Bu grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği yerleşim yerleri ve noktaların arasında El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ?Kefer Besme, Basartun, Hur, ?Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ?El Dab'a, ?Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ?Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ?Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum, Şeyh Ali, Yaged Elades, Babis, Kefer Naha, Arrade, Mühendisin 2, Başkatin, Zirbe, Mansura, Cemiyet, Er Rahhal, Şuun Elidara, Kemari, İkarde, Elberkum, Miznaz, Keferdeal Kefer Halep, Zeytan, Kantuman, Kanatır, Kalsa, Kiseybe, Salihiyye ve Anadan yer alıyor.

İdlib cephe hattında rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçen bölgeler arasında da Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur, Mardih, Erbih, Tel Karatin, Kansibil, Tüdli, Jop Kaas ve Bevvabiyye köyleri bulunuyor. Bu bölgeler, daha önce Esed rejiminin kontrolündeydi.

Bu arada bu sabaha karşı Rus savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki Mare ilçesinde muhaliflerin karargahına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.

Esed rejimi de çatışmalar sürerken sivil yerleşim birimlerini karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Tel Rıfat cephe hattında ise durum, sakinliğini koruyor.

Onlarca rejim askeri esir alındı

Rejim karşıtı silahlı gruplar, kontrolüne aldığı bölgelerde Esed rejimine ait ağır silahlar ve depolar ile askeri araçları ele geçirdi. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü, silahlı gruplar onlarca rejim askerini esir aldı.

Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil İdlib kırsalına sığındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Halep'te Çatışmalar Şiddetlendi, Sivil Kaçış Başladı - Son Dakika

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