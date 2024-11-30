Halep'te Muhalif İlerleyiş - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Halep'te Muhalif İlerleyiş

Halep\'te Muhalif İlerleyiş

Suriyeli muhalif gruplar, Halep merkezine ulaştı; havaalanı ve yollar kapatıldı.

30.11.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Suriyeli muhalif grupların ülkenin ikinci büyük şehri olan Halep'in merkezine ulaştığı ileri sürülürken, Suriyeli yetkililerin Halep havaalanı ve kente giden tüm ana ulaşım yollarını kapattığı aktarıldı.

Suriye'deki muhalif gruplar, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el- Şam (HTŞ) terör örgütü liderliğinde Çarşamba günü Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelere doğru ilerlemeye başlamıştı. Muhalif grupların Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep'in merkezine ulaştıkları bildirilirken, Suriyeli yetkililerin  Halep havaalanı ve şehire giden tüm ana ulaşım yollarını kapattığı belirtildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, HTŞ'nin sadece birkaç saat içinde "rejim güçlerinden herhangi bir direniş görmeden" Halep şehrinin yarısından fazlasını kontrol altına aldığını öne sürürken; Suriye devlet medyası, "Ordunun Halep'in çeşitli mahallelerinde fotoğraf çekerek terörist grupların bu mahalleleri ele geçirdiğini ve kontrol ettiğini gösteren bir dizi 'teröristi' tutukladığını" bildiriyor. Ordunun "Halep ve İdlib kırsalında terör örgütlerinin saldırılarını püskürtmeye" devam ettiği ifade edildi.

Rusya'nın Suriye Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Albay Oleg Ignasyuk, gazetecilere yaptığı dünkü açıklamada, "Suriye Arap Ordusuna destek sağlayan Rus Hava- Uzay Kuvvetleri, yasadışı silahlı grupların teçhizat ve insan gücüne, komuta noktalarına, depolarına ve teröristlerin topçu mevzilerine füze ve bomba saldırıları düzenliyor. Son 24 saat içerisinde en az 200 militan etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı David Carden ise "Suriye'nin kuzeybatısında ortaya çıkan durum karşısında derin bir endişe duyuyoruz. Son üç gündür aralıksız devam eden saldırılar, aralarında 8 yaşında çocukların da bulunduğu en az 27 sivilin hayatına mal oldu" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep'te Muhalif İlerleyiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:21 Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib’in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:15 Beşiktaş’tan Hasan Arat’a 2 kelimelik veda Beşiktaş'tan Hasan Arat'a 2 kelimelik veda
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
14:48 ’Harbiye’de İzmir Marşı yasaklandı’ iddialarına MSÜ’den videolu yanıt 'Harbiye'de İzmir Marşı yasaklandı' iddialarına MSÜ'den videolu yanıt
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
14:41 Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı
14:34 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti
14:28 Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı
14:26 Taylor Swift’in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi Taylor Swift'in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 13:09:11. #1.12#
SON DAKİKA: Halep'te Muhalif İlerleyiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.