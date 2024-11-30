Halep\'te Muhalif İlerleyiş

Güncel

(ANKARA) - Suriyeli muhalif grupların ülkenin ikinci büyük şehri olan Halep'in merkezine ulaştığı ileri sürülürken, Suriyeli yetkililerin Halep havaalanı ve kente giden tüm ana ulaşım yollarını kapattığı aktarıldı.

Suriye'deki muhalif gruplar, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el- Şam (HTŞ) terör örgütü liderliğinde Çarşamba günü Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelere doğru ilerlemeye başlamıştı. Muhalif grupların Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep'in merkezine ulaştıkları bildirilirken, Suriyeli yetkililerin Halep havaalanı ve şehire giden tüm ana ulaşım yollarını kapattığı belirtildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, HTŞ'nin sadece birkaç saat içinde "rejim güçlerinden herhangi bir direniş görmeden" Halep şehrinin yarısından fazlasını kontrol altına aldığını öne sürürken; Suriye devlet medyası, "Ordunun Halep'in çeşitli mahallelerinde fotoğraf çekerek terörist grupların bu mahalleleri ele geçirdiğini ve kontrol ettiğini gösteren bir dizi 'teröristi' tutukladığını" bildiriyor. Ordunun "Halep ve İdlib kırsalında terör örgütlerinin saldırılarını püskürtmeye" devam ettiği ifade edildi.

Rusya'nın Suriye Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Albay Oleg Ignasyuk, gazetecilere yaptığı dünkü açıklamada, "Suriye Arap Ordusuna destek sağlayan Rus Hava- Uzay Kuvvetleri, yasadışı silahlı grupların teçhizat ve insan gücüne, komuta noktalarına, depolarına ve teröristlerin topçu mevzilerine füze ve bomba saldırıları düzenliyor. Son 24 saat içerisinde en az 200 militan etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı David Carden ise "Suriye'nin kuzeybatısında ortaya çıkan durum karşısında derin bir endişe duyuyoruz. Son üç gündür aralıksız devam eden saldırılar, aralarında 8 yaşında çocukların da bulunduğu en az 27 sivilin hayatına mal oldu" ifadesini kullanmıştı.