Halep'te Muhaliflerin İlerlemesi Sürüyor - Son Dakika
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Halep'te Muhaliflerin İlerlemesi Sürüyor

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Suriyeli muhalifler, Halep çevresinde kontrol alanlarını genişletirken çatışmalar intensifleşiyor.

29.11.2024 18:17
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(ANKARA) - Suriyeli muhalif gruplar Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelere yönelik ilerleyişlerine devam ediyor. Halep'in çevre mahallelerinde birkaç kasaba ve köyü daha muhalifler tarafından ele geçirilirken, muhalif grupların fırlattığı roketlerin, Halep şehir merkezindeki bir öğrenci yurduna isabet ettiği ve ikisi öğrenci dört kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi. Halep ile Şam'ı birbirine bağlayan anayollar çatışmalar nedeniyle kapatıldı.

Suriyeli muhalif gruplar Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelere yönelik ilerleyişlerine devam ederken, Suriye'nin ikinci en büyük şehri olan Halep'in çevre mahallelerinde birkaç stratejik kasaba ve köyü ele geçirdiklerini duyurdu. Suriye devlet medyasına göre, muhalif grupların fırlattığı roketler, Halep şehir merkezindeki bir üniversitenin öğrenci yurtlarına isabet ederken ikisi öğrenci dört kişinin ölümüne yol açtı. Halep ile Şam'ı birbirine bağlayan anayolların çatışmalar nedeniyle kapatıldığı aktarıldı.

Muhalif gruplar ayrıca Halep'e lojistik destek sağlamak için stratejik öneme sahip olan, kuzeybatıdaki İdlib vilayetinde bulunan Serakib kasabasına doğru ilerlemesini sürdürüyor. Serakib, bölgede gerilimi azaltması amacıyla 2020 yılında imzalanan anlaşmadan önce muhalif grupların kontrolündeydi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi başlayan çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda kişinin öldüğünü belirtirken, muhalif grupların 50'den fazla köyü ele geçirdiğini aktardı.

Bu hafta muhalif gruplar El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) terör örgütü liderliğinde 2020'de hükümet güçlerinin muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmesinden bu yana Şam hükümetinin kontrol ettiği bölgelere yönelik geniş çaplı saldırılar başlattı. Dün saldırıların yoğunlaşmasıyla birlikte muhalif gruplar Suriye ordusunun kontrolündeki bir askeri üssü ele geçirdi. Suriye ordusu muhaliflerin bölgede gerginliği azaltılmasına yönelik anlaşmaları ihlal ettiğini ifade ederken Suriye devlet medyası, Halep ve İdlib kırsalındaki muhaliflerin kontrolündeki hedeflere hava saldırıları düzenlediklerini bildirdi.

Muhalif gruplar Telegram uygulaması üzerinden yaptıkları açıklamada Halep şehir merkezinin dış mahallelerinden yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan Bilimsel Araştırma Merkezi mahallesini ele geçirdiklerini bildirdi. Şam hükümetine bağlı Suriye medyası bölgedeki çatışmaların devam ettiğini ve muhaliflerin bölgeyi ele geçirmediğini belirtti. Muhalif grupların paylaştığı videolarda, hükümet güçleriyle karşı karşıya geldikleri çatışmalarda insansız hava araçlarını kullandıkları görülüyor.

Halep\'te Muhaliflerin İlerlemesi Sürüyor
Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

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