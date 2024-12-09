Halep'te Noel Sevinci

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Halep'teki Hristiyan Suriyeliler, rejim karşıtı silahlı grupların şehri kontrol altına almasıyla istikrar, barış ve sevgi ortamına kavuşmalarından dolayı mutlu ve Noel kutlamalarına hazır olduklarını ifade etti.

Kentin çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı Aziziye Mahallesi'ndeki vatandaşlarla konuşan AA muhabiri, mahalle ve şehirde hayatın normale döndüğünü, dükkanların açıldığını ve insanların sokaklarda dolaştığını gözlemledi.

Aziziye esnafından Joseph Fenun, yaşadığı sevinci dile getirerek, "Hoş geldiniz, yüzümdeki gülümsemeyi fark ettiniz mi, Neden mi? Çünkü mutluyum, başka bir şey istemiyorum. Eskiden korku ve dehşet içindeydim ama şimdi sevgi doluyum, Tanrı bizi seviyor." ifadelerini kullandı.

Başlangıçta büyük korku yaşadıklarını, sevgi ve barış istediklerini söyleyen Fenun, "Dünden beri bin kişi beni bağrına bastı, başımı ve omuzlarımı öptü. Gelen yabancı değil, Suriye'den yani Joseph Fenun bana geldi." diye konuştu.

Yurt dışındaki Haleplilerin dönmesiyle ilgili ise Fenun, "Bugün beni arıyorlar ve Halep'e dönmek istiyoruz, güvenli bir yol arıyoruz diyorlar. Bu binalara bakın, insanlar terk etmiş ama onları geri döndürelim onlara bir yol açalım." şeklinde konuştu.

"Aziziye Meydanı'ndan sesleniyorum; geri dönün, evleriniz ve işleriniz burada"

Fenun, ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek "Daha önce yaşadığımız zorluklar arasında elektrik, yakıt ve gaz eksikliği vardı. Abluka nedeniyle ekmeği bile akıllı kartla alıyorduk ve bu oldukça zordu. dedi.

Şimdi ise ekmeği kendisinin dağıttığını aktaran Fenun, 500 paket ekmek aldığını ve ücretsiz dağıttığını dile getirdi.

Fenun, bu yılki Noel kutlamalarıyla ilgili olarak ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"Noel, İsa Mesih'in gelişi demektir yani sevgi ve barış. Onun öğretilerine karşı mı geleceğiz? Noel ağacımız burada, Müslüman kardeşlerimle kutluyorum. Ramazan'ı da Müslüman kardeşlerimle kutlarım. İsa barış getirdi, sevgi getirdi. Noel Baba'yı koyduk, çünkü o hediyeleri temsil ediyor."

"Suriye'nin içindeki herkes için yüzde yüz barış görüyorum, artık savaş görmüyorum." diyen Fenun, "Dışarıdakilere de tavsiyem şu: Ben Joseph Fenun, Aziziye Meydanı'ndan sesleniyorum; geri dönün, evleriniz ve işleriniz burada. Her şey tekrar güven, barış ve inançla dolu. Geri dönün, korkuyordum ama şimdi hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

"Müslüman ve Hristiyanlar arasındaki sevgi bağları güçlü"

Um Aziz Bahu da Halep'e gelen rejim karşıtı silahlı grupları evlatları gibi gördüklerini belirterek, Halep'te Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında sevgi bağlarının güçlü olduğunu vurguladı.

Bahu, "İhtiyaç duyulan tek şey su ve temizlik. Halimizden mutluyuz." şeklinde konuştu.

Manu Kyoşgeryan ise "Aziziye Mahallesi ve Meydanı'ndayız. Az önce kafelerde oturuyorduk ve dışarı çıktık." dedi.

"Dostlarımızın buraya dönmesiyle yeni bir hayat başlıyor"

En büyük sorunlarının iletişim olduğunu belirten Kyoşgeryan, şöyle devam etti:

"Akrabalarımızla bağlantı kuramıyoruz ve burada neler olduğunu bilmiyorlar. İkinci sorun ise su kesintisi. İçme suyu ve elektrik daha önceye göre çok daha iyi durumda. Karşılaştığımız diğer bir problem pahalılık.

Fiyatları kontrol edemiyoruz. Halkın genel talebi bu. Bunun dışında sokaklara çıkabiliyoruz ve işler normale dönüyor. Halep savaşta bombardımana ve zor zamanlara maruz kaldı. Ancak dostlarımızın buraya dönmesiyle yeni bir hayat başlıyor. Daha sakin bir yaşam umudumuz artıyor."

"Bizim hiç bitmeyen bir umudumuz var." diyen Kyoşgeryan, Halep'in Suriye'nin umudu olduğunu, yeni yılın da daha fazla iyilik ve barış getirmesini temenni ettiğini belirtti.

Kyoşgeryan, "Suriyeli ve Halepli olduklarını burada yaşamak ve burada ölmek istediklerini" sözlerine ekledi.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçmıştı.

SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmişti.