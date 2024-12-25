Halep'te Protestolar: Ölümler ve Yaralanmalar

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Suriye'nin Halep kentinde bir din adamının türbesine zarar verildiği iddiaları gerekçe gösterilerek yapılan protestolarda ölen ve yaralananlar olurken, ülkenin geçici hükümeti, devrik rejim unsurlarının "provokasyonlar" tertiplediği açıklamasında bulundu.

Halep kentinde din adamı Ebu Abdullah Hasibi'nin türbesine zarar verildiği iddialarına ilişkin videoların bazı sosyal medya kullanıcıları arasında dolaşıma girmesinin ardından Hama, Humus, Lazkiye, Tartus illeri ile Ceble ve Banyas ilçelerinde bazı gruplar meydanlarda toplanarak eylem yaptı.

Topluluklar protestolarda "Aleviyye" ve "Ya Ali ya Ali" şeklinde sloganlar atarken, Humus ve Tartus'da eylemciler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedelerde taraflardan ölen ve yaralananlar oldu.

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, Humus'ta 18.00-08.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Geçici hükümete bağlı güvenlik güçlerinin son 3 gündür Lazkiye ve Tartus illeri başta olmak üzere bazı kentlerde, devrilen rejimin Suriye'de savaş suçları işlemiş yetkilileriyle ilgili arama tarama çalışmalarına hız vermişti.

İçişleri Bakanlığından açıklama

Geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Halep vilayetindeki bir tarikatın dini türbelerinden olan Şeyh Ebu Abdullah el-Hüseybi'nin türbesine baskın ve saldırı olayını gösteren videolar dolaşıma sokuldu. Bu videolar yakın zamanda gerçekleşmiş gibi lanse edildi. Dolaşıma sokulan videolar Halep kentinin bilinmeyen gruplar tarafından kurtarıldığı döneme ait eski bir video olup, kurumlarımızın mülklerini ve dini mekanları korumak için gece gündüz çalıştığımızı ve bu tür videoların yeniden yayınlanmasının amacının Suriye'nin içinden geçtiği bu hassas dönemde Suriye halkı arasına nifak sokmak olduğunu belirtiriz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Suriye'nin kıyı kesimlerindeki devrik rejimin bazı unsurlarının olayları fırsat bilip güvenlik güçlerine silahlı saldırılar düzenlediği ve güvenlik güçlerinden ölenler olduğu kaydedildi.

SANA'nın haberine göre, Lazkiye Valisi Muhammed Osman, konuya ilişkin açıklamasında, yönetimin sivil barışı ve toplumsal uyumu korumakta kararlı olduğunu bildirdi.

Osman, güvenlik güçlerinin görevlerini yerine getirdiğini belirterek, Suriyelilere tepkilerin etkilerine kapılmamaları çağrısında bulundu.