Halep'te Yıkımın Yaraları Sarılıyor - Son Dakika
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Halep'te Yıkımın Yaraları Sarılıyor

Halep\'te Yıkımın Yaraları Sarılıyor

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Halep'te savaşın yarattığı yıkım ve dönüş çabaları sürüyor.

20.01.2025 11:16
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Suriye'de iç savaşın ilk yıllarında bombalanan Halep kentindeki mahallelerde, 61 yıllık Baas rejimi ve lideri Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından, harabeye dönen alanlarda yıkımın yaraları sarılmaya çalışılıyor.

AA ekibi, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Halep kentinde iç savaşın ilk yıllarında devrik lider Esed güçlerince bombalanan mahallelerdeki yıkımı görüntüledi.

Suriye'nin en büyük ikinci kenti olan Halep, iç savaşta en yoğun bombardımana maruz kalan illerden biriydi ve buradaki birçok bölge, Mart 2011'de başlayan rejim karşıtı gösterilerin adresi oldu.

Esed rejimi güçleri bu gösterileri bastırmak için her türlü silaha başvurarak, 2016'da büyük bir yıkımla beraber kenti ele geçirdi.

İç savaşta kent merkezinde bombalanan bazı mahalleler yerle bir olurken, altyapı da tamamen tahrip edildi.

Devrik rejim güçlerince en yoğun saldırılara maruz kalan mahallelerden Hariten, Meir, Liramun, Kermeterrab ve Haydariye'de vatandaşlar, harabeye dönen alanlarda yıkımın yaralarını sarmaya çalışıyor.

Birçok cami ve okul kullanılamaz durumda

Mahallelerdeki konutların yarısından fazlasının zarar gördüğü, evlerin çoğunun oturulamaz halde olduğu ve birçoğunun da yeniden inşa edilmesi gerektiği dron görüntülerine yansıdı.

Hayalet kentleri andıran mahallelerde, Suriye'nin birçok noktasında olduğu gibi bir cami ve okul da kullanılamaz duruma geldi.

AA muhabirine konuşan Kermeterrab sakini Ahmed Hasan, rejim güçlerince mahallelerinin bombalanmasıyla başka bir bölgeye taşındığını, orası da bombalanınca tekrar evlerine döndüğünü söyledi.

Eşinin bombardımanda vefat ettiğini, evinin de hasar aldığını belirten Hasan, rejimin düşmesiyle evleri sağlam kalan veya az zarar görenlerin döndüğünü, bazılarının ise yıkılan evlerini yeniden inşa etmeye çalıştığını dile getirdi.

"Komşularımız geri dönüyor"

Haydariye sakinlerinden Muhammed Casim, savaş zamanında Münbiç'e taşındığını, rejimin düşmesi ve Münbiç'in terör örgütü PKK/PYD'den alınmasıyla geri Halep'e geldiğini anlattı.

Evinin az hasar görmesinden dolayı dönüşünün kolay olduğunu söyleyen Casim, "Komşularımız geri dönüyor. Kimisi evinde basit hasarlar var, onarıp giriyor kimisi evi tamamen yıkık olduğu için geri gidiyor. Tabii daha hiç dönmeyenler de var." dedi.

Şu an altyapı ve ekonomi başta olmak üzere çok fazla sorunun olduğunu vurgulayan Casim, "İnşallah Suriye tek bayrak ve tek devlet çatısı altında tamamen özgürlüğüne kavuşur." diye konuştu.

Halepli Türkmen Ahmet Zeki İbrahim ise savaşta ailesini Türkiye'ye gönderdiğini, tek başına kaldığını dile getirdi.

Evinin rejimin bombardımanında zarar gördüğünü söyleyen İbrahim, yeni evler yapılmadığı ve zarar gören evler onarılmadığı sürece dönüşlerin yavaş olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Ekonomi, Güncel, Suriye, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep'te Yıkımın Yaraları Sarılıyor - Son Dakika

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