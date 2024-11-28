Halep ve İdlib'de Çatışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Halep ve İdlib'de Çatışmalar Devam Ediyor

Beşşar Esed rejimi ile HTŞ arasındaki çatışmalarda 32 köy kontrol altına alındı, on bin sivil kaçtı.

28.11.2024 13:20
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Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Çatışmalar ilk olarak dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı ve gün boyunca sürdü.

Dün Halep'in batısında 32 köy ve noktanın kontrolünü ele geçiren silahlı gruplar, bu sabah 2 köyü daha aldı.

Rejim karşıtı grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği yerleşim yeri ve noktalar arasında, El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ?Kefer Besme, Basartun, Hur, ?Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ?El Dab'a, ?Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ?Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ?Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum ve Şeyh Ali yer alıyor. Bu bölgeler daha önce Esed rejiminin kontrolündeydi.

Halep kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaşan ve 250 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele alan rejim karşıtı gruplar ayrıca günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırdı ve 1 helikopteri imha etti.

Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Onlarca rejim askeri esir alındı

HTŞ, kontrolünü ele aldığı bölgelerde, Esed rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirirken, onlarca rejim askerini esir aldı. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri de öldü.

Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil de İdlib kırsalına sığındı.

Çatışmalar, Halep kent merkezine doğru yoğunlaşarak sürüyor.

HTŞ, İdlib'in doğusunda 5 köyü ele geçirdi

Çatışmaların şiddeti artarak devam ederken, bu sabah saatlerinde yeni cepheler oluştu.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusundaki Serakip bölgesinde de sabah saatlerinde çatışmalar başladı.

Rejim karşıtı gruplar, Esed rejimi kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas ve Şabur köylerini ele geçirdi.

Kaynak: AA

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