Haley'den Trump'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Haley'den Trump'a Tepki

Nikki Haley, Trump'ın kabinesinde yer almayacağını duyurmasına yanıt verdi, 'Oynadığı oyunu biliyorum' dedi.

14.11.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kabinede kendisine yer vermeyeceğini açıklamasına tepki gösterdi.

Washington Post Gazetesi'nin haberine göre, Haley, SiriusXM radyo kanalına verdiği demeçte, "Onun kabinesinde yer alma gibi bir niyetim yoktu. O da bunu biliyordu." dedi.

Trump'ın kendisini kamuoyu önünde küçük düşürmek için elinden geleni yaptığını dile getiren Haley, "Oynadığı oyunu biliyorum. Benim bu oyunu oynamama gerek yok." ifadesini kullandı.

Haley, Trump'ın zaman zaman "sığ" bir tutum sergileyebileceğini belirterek, bu davranışın bunu kanıtladığını öne sürdü.

ABD halkının seçimlerde sesini duyurduğuna işaret eden Haley, "Bu noktada Trump'ın ve atadığı herkesin başarılı olması için dua etmeliyiz." dedi.

Ne olmuştu ?

Trump, kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, eski BM Daimi Temsilcisi Haley ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu yeni yönetime davet etmeyeceğini duyurmuştu.

Haley ise, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendisine önümüzdeki dört yıl boyunca bizi daha güçlü ve daha güvenli bir Amerika'ya taşıma görevinde büyük başarılar diliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ön seçimlerde Trump'a karşı yarışan Haley, yarıştan çekildikten sonra kendisine desteğini açıklamıştı.

Haley, 2017-2018 yıllarında ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nikki Haley, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haley'den Trump'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
19:24 Trump’ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria’nın İlhakını Olası Buluyor Trump'ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria'nın İlhakını Olası Buluyor
18:52 Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü belli oldu Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:44 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den istediği para öyle böyle değil Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den istediği para öyle böyle değil
18:40 TOKİ’den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu TOKİ'den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu
18:19 Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı
18:13 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti
18:08 Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi
17:58 Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu
17:50 Deprem uzmanı Marmara’daki o kenti işaret etti: Eli kulağında Deprem uzmanı Marmara'daki o kenti işaret etti: Eli kulağında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 14:45:36. #1.13#
SON DAKİKA: Haley'den Trump'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.