Haley'den Trump'a Tepki

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ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kabinede kendisine yer vermeyeceğini açıklamasına tepki gösterdi.

Washington Post Gazetesi'nin haberine göre, Haley, SiriusXM radyo kanalına verdiği demeçte, "Onun kabinesinde yer alma gibi bir niyetim yoktu. O da bunu biliyordu." dedi.

Trump'ın kendisini kamuoyu önünde küçük düşürmek için elinden geleni yaptığını dile getiren Haley, "Oynadığı oyunu biliyorum. Benim bu oyunu oynamama gerek yok." ifadesini kullandı.

Haley, Trump'ın zaman zaman "sığ" bir tutum sergileyebileceğini belirterek, bu davranışın bunu kanıtladığını öne sürdü.

ABD halkının seçimlerde sesini duyurduğuna işaret eden Haley, "Bu noktada Trump'ın ve atadığı herkesin başarılı olması için dua etmeliyiz." dedi.

Ne olmuştu ?

Trump, kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, eski BM Daimi Temsilcisi Haley ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu yeni yönetime davet etmeyeceğini duyurmuştu.

Haley ise, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendisine önümüzdeki dört yıl boyunca bizi daha güçlü ve daha güvenli bir Amerika'ya taşıma görevinde büyük başarılar diliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ön seçimlerde Trump'a karşı yarışan Haley, yarıştan çekildikten sonra kendisine desteğini açıklamıştı.

Haley, 2017-2018 yıllarında ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.