Haliç\'te bulunan cesedin selde kaybolan kişiye ait olabileceği değerlendiriliyor

Haliç'te bulunan cesedin selde kaybolan kişiye ait olabileceği değerlendiriliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haliç'te devam eden arama çalışmalarında bir kişinin cesedi bulundu. Cesedin, selde kaybolan bir kişiye ait olabileceği değerlendiriliyor; Haliç'te arama çalışmaları hâlâ devam ediyor.
Haliç'de devam eden arama çalışmalarında bir kişinin cesedi bulundu. Cesedin selde kaybolan Ahmet Derin'in olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: DHA
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