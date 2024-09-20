Halil Ergün \'Dedemin Gözyaşları\' ile Dönecek

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Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören yapımlardan biri olan "Yaprak Dökümü" dizisinin başrol oyuncularından Halil Ergün, uzun bir aranın ardından "Dedemin Gözyaşları" filmiyle sinemada seyirciyle buluştu.

Bugün vizyona giren filmde Ergün, hasta torununu hayatta tutabilmek için mücadele eden bir dedeyi canlandırıyor.

Sanat hayatında yarım asrı geride bırakan 78 yaşındaki sanatçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dizi ve film çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Ergün, "Dedemin Gözyaşları"nın oynadığı 81. sinema filmi olduğunu belirterek, "Her film aslında bir heyecan. Yönetmenle, senaristle ve oyuncu kadrosuyla yeni bir dünya kuruyorsunuz. Bundan heyecanlanmamak mümkün değil. Dedemin Gözyaşları da Türkiye için çok hassas bir konu. Evlat, torun meselesinin ele alındığı bir film. O yüzden bu filmi de heyecan verici buluyorum." dedi.

"Severek oynadım"

Üniversite yıllarından itibaren uzun süre tiyatroda yer aldığını söyleyen Ergün, "Bir süre yorgundum, epey dizilerden sonra bir sinema projesine 'evet' dememiştim. Bu filmde yönetmen beni ikna etti. Severek oynadım." ifadesini kullandı.

Halil Ergün, filmi izlediğini ve çok beğendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her şeye rağmen hayattan umudu kesmemek lazım. Direnmek, iyiye gitmek, yaşamayı sevmek önemli. Bu film bana bunu verdi. Çünkü filmde kayıplar söz konusu ve kaybettiğiniz birinin vasiyeti, hayatınızda çok belirleyici olur. Film, 'Evladım sana emanet.' vasiyetiyle başlıyor."

Çekimlerin keyifli geçtiğini aktaran sanatçı, "Filmde oğlunuzu kaybetmişsiniz, eşiniz kaybolmuş, bir torunla baş başasınız ve hayatınızı ona bağlamışsınız. Ama ummadığınız anda bir başka hastalık çıkıyor. Yaşı geçmiş bir adamın, ona emanet edilmiş bir torun olmasının yanında, bir kazada kaybettiği oğlu için belli bir tehlikeye girmiş olması çok çarpıcı bir şey. Filmde de bunları görüyor ve etkileniyorsun. Fena da oynamadık sanırım. Yönetmen de filmi iyi çekti." diye konuştu.

"Tiyatroyu da çok istiyorum ama taşıyabileceğimden korkuyorum"

Kanal D ekranlarında 23 Eylül'de başlayacak "Güzel Aşklar Diyarı" dizisinde de rol alan başarılı oyuncu, diziye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Şu anda 3. bölümü çekiyoruz. Dilerim iyi bir dizi olur. Yine dizide torunlarım var. Eşim ölmüş. Oğlum ve gelinimle torunlarımı büyütmüşüm. Bu diziye Mahsun Kırmızıgül beni ikna etti. Onu başarılı buluyorum. Yeteri kadar aslında dizi yaptık. Yorulmuştum. Ama projeyi sevdim. Kapadokya'yı da çok severim. Benim çok film çektiğim bir yer. Kapadokya'yı gezmeyen, görmeyen bence 'Anadoluluyum' demesin. Orası başka bir yer, görmek lazım."

Usta oyuncu, etkilendiği bir proje olursa sinemada yer alabileceğini söyleyerek, "Tiyatroyu da çok istiyorum ama taşıyabileceğimden korkuyorum. Her sene bir tiyatro teklifi getirirler ama tiyatro çok zor bir iştir. Turnesi vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Sinemada Fatma Girik ile Türkan Şoray'ı çok sevdiğini ve çok değer verdiğini vurgulayan sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rahmetli Fatma Girik'le film çektik. Türkan hanımla hep konuştuğumuzda da söylüyorum 'Ne zaman filmimiz olacak?' diye. Doğrusu hiç denk gelmedi. O da tabii çok yorgun. Dilerim bir gün denk gelir de orta yaş aşkı filmi yaparız birlikte."

Halil Ergün, artık doğaya dönmek istediğini de dile getirerek, "Topraklarımda tarım yapmak istiyorum. Bir çiftçi ailesi çocuğuyum, İznikliyim. Ağaçlarım, zeytinliklerim var. Aslında doğadan hiç kopmadım. Kasabamdan da hiç ayrılmadım. İznik'te 500 yıllık bir ailenin çocuğuyum." dedi.