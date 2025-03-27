Halil Kara Tutuklandı

(İSTANBUL) - Eski Özak işçisi ve BİRTEK-SEN sendikası üyesi Halil Kara, Saraçhane'deki eylemlere katılması nedeniyle gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Kara, çıkarıldığı mahkemede, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİRTEK-SEN'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda, Halil Kara'nın tutuklanmasına tepki gösterildi. Sendika yetkilileri yaptıkları açıklamada, anayasal bir hak olan protesto eylemlerinin suç sayılamayacağını belirterek, Kara'nın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

"Saraçhane eylemlerinine katıldığı için gözaltına alınan işçi arkadaşımız az önce çıkartıldığı mahkemede CB'ye hakaret suçlamasıyla tutuklandı. Anayasal ve demokratik bir hak olan protesto hakkı suç değildir. Öğrenciler, işçiler, sendikacılar… Bütün bir halk susturulmak isteniyor. Bizi baskı, sefalet ve kölelik düzenine mahkum etmek isteyen bu zulme boyun eğmeyeceğiz! Bütün tutuklular serbest bırakılsın!"