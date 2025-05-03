Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Halil K. idaresindeki 63 L 1909 plakalı akaryakıt yüklü tanker, kırsal Örencik Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Hafif yaralanan sürücü araçtan çıkmayı başardı.
Kaza sonrasında tankerde çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin köpükle müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Haliliye'de Tanker Yangını - Son Dakika
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