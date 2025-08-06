Halk Günü Toplantısı

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakamlık binasında ilçe sakinlerinin talep ve isteklerini dinleyen Koşansu, insanların sorunlarını doğrudan dile getirebildiği bu tür toplantıların, kamu hizmetlerinin etkinliği ve kalitesini artırmada büyük rol oynadığını söyledi.

Çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Koşansu, kamu yönetiminde şeffaflık, katılımcılık ve vatandaş memnuniyetinin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

Devletin kapılarının her zaman millete açık olduğunu vurgulayan Koşansu, "Vatandaşımızla bir araya gelmek, onların sesine kulak vermek bizim en önemli görevimizdir. Halkımızın yaşam kalitesini artırmak için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.