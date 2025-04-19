Halk Oyunlarıyla Stresi Atıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Halk Oyunlarıyla Stresi Atıyorlar

Halk Oyunlarıyla Stresi Atıyorlar

Afyonkarahisar'da 40 kişi, halk oyunları kursunda eğlenerek stres atıyor ve yeni arkadaşlıklar kuruyor.

19.04.2025 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da farklı meslek ve yaş grubundan 40 kişi, bir araya geldikleri halk oyunları kursunda günün stresinden uzaklaşıyor.

Çobanlar ilçesinde okul öncesi öğretmenliği ve halk oyunları antrenörlüğü yapan Hülya Doğan (36), yaklaşık bir yıl önce Afyonkarahisar Halk Oyunları Topluluğunu (AFHOT) kurdu.

Doğan'ın kentteki kafede haftada bir gün açtığı halk oyunları kursuna, yaş aralığı 15 ile 62 arasında değişen akademisyen, doktor, avukat, öğretmen, polis, esnaf, öğrenci ve ev hanımlarından oluşan 40 kursiyer katılıyor.

Zeybek, halay, horon, çiftetelli oynamayı öğrenen kursiyerler, günlük sıkıntılardan uzaklaşmanın yanı sıra hareketli ve keyifli de yaşam sürüyor.

"Güzel bir bağ kurduk"

Gönüllü eğitim veren Doğan, AA muhabirine, halk oyunları kursuna katılan herkesin eşit olduğunu, kimliğini girişte bıraktığını söyledi.

Kursa ailesiyle gelenlerin olduğunu anlatan Doğan, "Karma yapıya sahibiz. Güzel bir bağ kurduk. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün illerimizin halk oyunlarını öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

Doğan, kadın kursiyerlerin Afyonkarahisar'da katıldığı halk oyunları yarışmasında derece de elde ettiğini dile getirdi.

Halk oyunları topluluğuna katılmak isteyenlerin sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Doğan, "Kültürel ortamda hayatın stresinden arınmak isteyenler geliyor. Stressiz ortamda kursiyerlerimiz kendilerine 1-2 saat zaman ayırıyor. Ayrılırken mutlu olduklarını söylüyorlar, burası onlara ödül gibi geliyor. Buraya gönül birlikteliğiyle bağlanabilmek önemli." diye konuştu.

"Gündüz yaşadığımız stres, gece eğlenceye dönüşüyor"

Kursiyerlerden iki torun sahibi 62 yaşındaki Melek Tiryaki, halk oyunlarının kültürel yansıma olduğunu, burada eğlenceli vakit geçirdiklerini kaydetti.

Katılımcılar arasında kuvvetli bağ oluştuğuna dikkati çeken Tiryaki, "Gündüz yaşadığımız stres, gece eğlenceye dönüşüyor. Herkese halk oyunu oynayın diyorum. Çok güzel bir duygu. Sporumu da yapmış oluyorum. Eğlenip enerjimi alıyorum." dedi.

Esnaf Sema Akdağ da sosyal medyada gördüğü paylaşımın kendisini buraya getirdiğini, halk oyunlarından kopamadığını söyledi.

Her yörenin halk oyunlarını öğrenmeye çalıştıklarına değinen Akdağ, "O yörenin halk oyunlarıyla da kalmıyoruz. Kültürünü tanıyor, akşamları da lezzetlerini deneyimliyoruz. Yeni arkadaşlarla kaynaşmak güzel. İş yerinin stresini atabilmek adına güzel aktive oluyor." ifadesini kullandı.

Öğretmen Melih Enver Özkal ise stres atma ortamı yakaladığı halk oyunları kursunda edindiği deneyimlerini öğrencilerine aktardığını dile getirdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Stres, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halk Oyunlarıyla Stresi Atıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var?
Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama
Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun rotası belli oldu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun lig maçları ertelendi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
Yeni sezonda uygulanacak TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
20:21 Anlaşma sağlandı Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig’de Anlaşma sağlandı! Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig'de
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:31 Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
18:44 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
18:29 Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 16:23:49. #7.13#
SON DAKİKA: Halk Oyunlarıyla Stresi Atıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement