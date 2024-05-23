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Haluk Levent hayranlarıyla buluştu

KOCAELİ - Ünlü sanatçı Haluk Levent, Kocaeli'de sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Dün gece Jolly Joker sahnesinde sevenleriyle buluşan Haluk Levent, hayranlarına adeta unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne hayatına başladığı günden bu yana albümlerinde yer alan şarkıları seslendiren Haluk Levent yine yerinde duramadı.

Usta sanatçı, konserin sonunda uzun süre alkışlandı.