Hamamözü'nde YKS Ücret Desteği

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Hamamözü Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretini karşılayacak.

Hamamözü Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl üniversite sınavına girecek gençlere destek verdikleri belirtildi.

İlçede ikamet eden ve hane geliri sosyal yardımlardan yararlanma şartlarına uyan gençlerin YKS giriş ücretinin karşılanacağı aktarılan açıklamada, "Başvuru yapmak isteyen gençlerimizin 12 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir." açıklamasında bulunuldu.