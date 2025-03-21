Hamaney: ABD'ye Sert Uyarı - Son Dakika
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Hamaney: ABD'ye Sert Uyarı

Hamaney, ABD'nin İran'a hainlik yapması durumunda sert bir yanıt alacağını vurguladı.

21.03.2025 15:36
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- İran Dini Lideri Hamaney: "ABD, İran'a karşı herhangi bir hainlik yaparsa sert bir tokat yiyecek"

TAHRAN - İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine yönelik, "Biz hiçbir zaman çatışmaları başlatan taraf olmadık. Ancak ABD ve diğerleri İran'a karşı herhangi bir hainlik yaparsa sert bir tokat yiyeceğini bilmeli" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla başkent Tahran'da halkın farklı kesimlerinden temsilciler ve üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Hamaney, geçtiğimiz yıl İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için düzenlenen veda törenlerinin yanı sıra Lübnan ve Filistin'deki gelişmelere halkın verdiği tepkilere dikkat çekerek, "İran halkı manevi gücünü ortaya koydu ve bunun zirve noktası devrim zaferi kutlamaları oldu. İran milleti kendini dünyaya tanıttı. Biz de kendimizi tanımalıyız. Tüm bunlar halkın ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde yaşandı, ancak halkımız tüm engellere rağmen sahaya çıktı ve düşmanlar İran milletinin sisteme bağlılığını açıkça gördü" ifadelerini kullandı.

"ABD, İran'a hainlik yaparsa sert bir tokat yiyecek"

Hamaney, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine de değinerek, "ABD, İran ile karşı karşıya geldiğinde tehditlerle hiçbir yere varamayacağını bilmeli. Biz hiçbir zaman çatışmaları başlatan taraf olmadık. Ancak ABD ve diğerleri İran'a karşı herhangi bir hainlik yaparsa sert bir tokat yiyeceğini bilmeli" dedi.

"Husiler tek başına hareket ediyor" mesajı

ABD ile Avrupa'nın direniş gruplarına yönelik tutumunu eleştiren ve direniş gruplarının İran'dan bağımsız olarak hareket ettiğini vurgulayan Hamaney, "ABD'li ve Avrupalı siyasetçiler büyük bir hata yapıyor. Bölgedeki direniş merkezlerini İran'ın vekil güçleri olarak tanımlayarak onlara hakaret ediyorlar. Oysa Yemen halkı da bölgedeki direniş merkezleri de kendi motivasyonlarıyla hareket ediyor. İran'ın onlar adına hareket edecek bir vekile ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.

"Yemen halkı ve direniş grupları Siyonist saldırılara karşı direniyor"

Hamaney, Filistin meselesinin başlangıcında Yemen'in direnişin ön saflarında yer aldığını hatırlatarak, "Dönemin Yemen lideri, uluslararası bir toplantıya katılarak bu zulme açıkça karşı çıkmıştı. Bugün ise Yemen halkı ve bölgedeki direniş grupları, Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı duruyor, direniyor ve mücadele ediyor" dedi.

"Filistin ve Lübnan direnişçilerini destekliyoruz"

İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren Hamaney, İran'ın direniş gruplarına verdiği desteğin süreceğini vurgulayarak, "Bugün dünya halkları, Siyonist rejimin vahşetine karşı çıkıyor ve herkes gücü yettiğince direniyor. İran İslam Cumhuriyeti de bu zorbalık ve zulme karşı kararlılıkla duruyor. Tutumumuz net. Ülkelerini, Filistin'i ve Gazze'yi savunan Filistinli ve Lübnanlı direnişçileri destekliyoruz. Bu, İran'ın her zaman değişmez politikası olmuştur" şeklinde konuştu.

Trump, "Bırakın Husiler kendi başlarına savaşsın" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, İran'ın Husilere askere desteği sürdürdüğünü belirterek, "İran, bu malzemelerin gönderimini derhal durdurmalıdır. Bırakın Husiler kendi başlarına savaşsın. Zaten her iki durumda da kaybedecekler, ancak bu şekilde daha hızlı kaybedecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ayetullah Ali Hamaney, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

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