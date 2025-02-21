Hamaney: Katar'dan Fon İadesi Bekliyoruz - Son Dakika
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Hamaney: Katar'dan Fon İadesi Bekliyoruz

İran lideri Hamaney, ABD baskılarına rağmen Katar’dan fon iadesi beklediğini açıkladı.

21.02.2025 16:02
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TAHRAN, 21 Şubat (Xinhua) - İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İran'ın ABD'nin baskılarına rağmen Katar'ın bankalarında tuttuğu fonları iade etmesini beklediğini açıkladı.

Hamaney'in Ofisi'nin resmi internet sitesinde bildirdiğine göre, Hamaney söz konusu açıklamayı çarşamba günü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirdiği ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı görüşmede yaptı.

Hamaney "İran'ın, Güney Kore'den Katar'a transfer edilen fonların iadesi gibi hala netleşmemiş ve çözülmemiş konular olmasına rağmen Katar'ı dost ve kardeş bir ülke olarak görüyoruz" dedi.

"ABD'nin bu konuda varılan anlaşmanın uygulanmasının önündeki başlıca engel olduğunu da biliyoruz" diyen Hamaney, Katar'dan Washington'un baskılarına direnmesinin ve İran'ın varlıklarını iade etmesinin beklendiğini söyledi.

İran ve ABD arasında 2023 yılında varılan bir anlaşmaya göre, Washington tarafından daha önce Güney Kore bankalarında dondurulan 6 milyar ABD doları tutarındaki İran fonu, Katar bankalarındaki İran hesaplarına aktarılmıştı.

Görüşmede Katar Emiri, iki ülke arasında ortak bir komisyonun yakında faaliyete geçeceğini ve yakın gelecekte ekonomik alışverişlerin artmasının önünü açacağını söyledi.

Al Sani ayrıca İran'ın dünyanın "ezilen" halklarını destekleyen tutumunu överek, İran liderinin Filistin halkına verdiği kararlı desteğin asla unutulmayacağını söyledi.

Bölgedeki zorlu koşullara dikkat çeken Al Sani, bölgedeki ülkeler arasında daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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