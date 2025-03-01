Hamas: Ateşkes Anlaşması İkinci Aşaması Tehlikede - Son Dakika
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Hamas: Ateşkes Anlaşması İkinci Aşaması Tehlikede

Hamas, İsrail'in ateşkesin ikinci aşamasını engellediğini belirtti ve müzakerelerin başlamadığını vurguladı.

01.03.2025 10:44
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GAZZE, 1 Mart (Xinhua) -- Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Tahir en-Nunu, İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasını engellemesi nedeniyle birinci aşamanın uzatılmasını imkansız hale getirdiğini söyledi.

Nunu cuma günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın "ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin henüz başlamadığını düşündüğünü" kaydetti.

Hamas'ın ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu vurgulayan Nunu, arabulucuların İsrail'i yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlaması gerektiğini belirtti.

Mısırlı bir güvenlik kaynağı cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada Kahire'de bulunan İsrail heyetinin, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının birinci aşamasını 42 gün uzatmayı önerdiğini söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, görüşmelerde Gazze'deki savaşı sona erdirmeye ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini sağlamaya yönelik ikinci aşamasının henüz gündeme gelmediğini dile getirdi.

Günün erken saatlerinde Hamas, üç aşamalı anlaşmanın 42 günlük ilk aşamasının cumartesi günü sona erecek olması nedeniyle uluslararası topluma İsrail'e barış anlaşmasının ikinci aşamasına derhal geçmesi için baskı yapma çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hamas: Ateşkes Anlaşması İkinci Aşaması Tehlikede - Son Dakika

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