Hamas, İsrail Dışişleri Bakanı\'nın tehditlerini eleştirdi

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail'in Kanal 13 televizyonuna yaptığı açıklamalarda "Meşal ve Heniyye'yi ortadan kaldırmak için çalışacağız; doğal ölümle ölmeyecekler." dedi. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk bu sözleri; " Tel Aviv'in sahada Kassam Tugayları ile mücadelede yetersiz kalmasına" bağladı.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI: DOĞAL ÖLÜMLE ÖLMEYECEKLER

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail'in Kanal 13 televizyonuna yaptığı açıklamalarda "Meşal ve Heniyye'yi ortadan kaldırmak için çalışacağız; doğal ölümle ölmeyecekler." ifadelerini kullandı.

Eli Cohen

HAMAS: BU AÇIKLAMA RESMİ İFLASLARINI YANSITIYOR

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in, Heniyye ve Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal'e yönelik tehdidine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tehdide tepki gösteren Rişk, "Cohen'in Heniyye ve Meşal'e yönelik suikast düzenleme tehdidinin temsil ettiği küstah siyasi çıkarımların saçmalığı bir yana, bu onların resmi iflaslarını ve sahada Kassam Tugayları ile mücadelede yetersiz kaldıklarını yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

"HAMAS LİDERLERİNİN ŞEHADETİ İSTEDİKLERİNİ BİLMİYORLAR"

Düşmanlarının kendilerini anlamadığını belirten Rişk, "(İsrail) Tüm Hamas liderlerinin şehadeti Allah'ın nimetine ve cennetine kesin olarak inanan bir imanla istediklerini bilmiyor. Bu, onların (Hamas üyelerinin) benimsedikleri İslami bir değerdir, akılla anlaşılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"BIDEN, SİYASİ GELECEĞİNİ NETANYAHU'NUN APTALLIĞINA BIRAKTI"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısı oylamasının anlaşma sağlanamadığı için üçüncü kez ertelenmesine de değinen Hamas yetkilisi, ABD'nin veto tehdidinin, BM'nin Gazze Şeridi'ne yardım girmesi kararını bir kez daha ertelediğini vurguladı.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, "ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bombalar ve açıklıkla Filistin halkını iki kez öldürdüğünü ve siyasi geleceğini (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun aptallığının insafına bıraktığını" kaydetti.