Hamas\'tan Mescid-i Aksa\'ya giriş kısıtlamasına sert tepki! Filistinlilere "Harekete geçin" çağrısı yaptılar

Hamas, İsrail'in ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlamasını "Siyonist suçun ve dini savaşın derinleşmesi" olarak değerlendirdi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistinlilerin, ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması yönünde görüş bildirmesine tepki gösterildi. Açıklamada, Netanyahu'nun İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin yasaklanması yönündeki çağrısını onaylaması, "İsrail hükümetindeki radikal Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkına karşı yürüttüğü siyonist suçun ve din savaşının derinleşmesi" olarak değerlendirildi.
Namaz kılmak için gelenlerin girişinin kısıtlanmasının "kutsal Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünün ihlali" anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, bunun, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını artırma niyetini gösterdiği vurgulandı.
Kudüs, Batı Şeria ve İsrail'de yaşayan Filistinlilere "bu suç niteliğindeki kararı" reddetmeleri ve direnmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, Filistinlilerden "harekete geçmeleri ve Mescid-i Aksa'ya akın etmeleri" istendi.
İsrail Kanal 13 Televizyonunun dünkü haberinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), İsrail içindeki Filistinlilerle polis arasında çatışmalar yaşanacağı yönündeki uyarılarına rağmen Netanyahu'nun, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasına onay verdiği ifade edilmişti. Bu konuyla ilgili nihai kararın ilerleyen günlerde alınmasının beklendiği kaydedilen haberde, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya sınırlı sayıda Filistinlinin alınacağı aktarılmıştı.
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazanda, Mescid-i Aksa'yla ilgili kısıtlamalar getirilecek ancak bunların ne olduğu henüz netleşmedi." ifadesini kullanmıştı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.
Son Dakika › Güncel › Hamas'tan Mescid-i Aksa'ya giriş kısıtlamasına sert tepki! Filistinlilere 'Harekete geçin' çağrısı yaptılar - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?