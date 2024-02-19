Hamas\'tan Mescid-i Aksa\'ya giriş kısıtlamasına sert tepki! Filistinlilere "Harekete geçin" çağrısı yaptılar

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Kudüs , Batı Şeria ve İsrail'de yaşayan Filistinlilere "bu suç niteliğindeki kararı" reddetmeleri ve direnmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, Filistinlilerden "harekete geçmeleri ve Mescid-i Aksa'ya akın etmeleri" istendi.

Namaz kılmak için gelenlerin girişinin kısıtlanmasının "kutsal Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünün ihlali" anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, bunun, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını artırma niyetini gösterdiği vurgulandı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistinlilerin, ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması yönünde görüş bildirmesine tepki gösterildi. Açıklamada, Netanyahu'nun İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin yasaklanması yönündeki çağrısını onaylaması, "İsrail hükümetindeki radikal Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkına karşı yürüttüğü siyonist suçun ve din savaşının derinleşmesi" olarak değerlendirildi.

Hamas, İsrail 'in ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlamasını "Siyonist suçun ve dini savaşın derinleşmesi" olarak değerlendirdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Kanal 13 Televizyonunun dünkü haberinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), İsrail içindeki Filistinlilerle polis arasında çatışmalar yaşanacağı yönündeki uyarılarına rağmen Netanyahu'nun, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasına onay verdiği ifade edilmişti. Bu konuyla ilgili nihai kararın ilerleyen günlerde alınmasının beklendiği kaydedilen haberde, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya sınırlı sayıda Filistinlinin alınacağı aktarılmıştı.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazanda, Mescid-i Aksa'yla ilgili kısıtlamalar getirilecek ancak bunların ne olduğu henüz netleşmedi." ifadesini kullanmıştı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

İsrail basınında geçen günlerde çıkan haberlere göre, Şin-Bet, siyasileri, İsrail toprakları (1948'de işgal edilen topraklar) ve Kudüs'teki Filistinlilerin Aksa'ya girişinin kısıtlanmasının büyük güvenlik sorunlarına neden olacağı yönünde uyarmıştı. İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana özellikle cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getiriyor.