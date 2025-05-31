Hamas liderleri Han Yunus'ta etkisiz hale getirildi

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri, 13 Mayıs'ta yapılan bir operasyonda Han Yunus bölgesinde savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda Hamas'ın askeri kanat lideri Muhammed Sinvar ve Hamas'ın Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şebane'nin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın askeri kanadından bazı isimlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Türkçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"13 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen ortak bir operasyonda, Han Yunus bölgesinde savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda Hamas terör örgütünün askeri kanat lideri Muhammed Sinvar etkisiz hale getirilmiştir. Aynı saldırıda, Hamas'ın Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şebane de etkisiz hale getirilmiştir.

Teröristler, saldırı anında Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin altındaki yer altı komuta ve kontrol merkezinde bulunuyordu ve bu şekilde hastane ile çevresindeki sivil nüfusu tehlikeye atıyorlardı. Saldırı sırasında, hedef noktalarının hassasiyetle belirlenmesi ve sivillere zarar verilmesini en aza indirmek amacıyla çok sayıda istihbarat faaliyeti yürütüldü. Hastanenin işleyişi saldırıdan etkilenmemiştir.

Muhammed Sinvar, Hamas'ın askeri kanadının en kıdemli ve üst düzey isimlerinden biri olup, 7 Ekim'de gerçekleştirilen vahşi katliamın planlanması ve icrasına operasyonlar şefi olarak önemli rol üstlenmiştir. Muhammed Şebane de Hamas terör örgütünün 7 Ekim'de gerçekleştirdiği katliamın planlayıcı ve uygulayıcılarından biri olup, Gazze Şeridi'nin güneyinde çok sayıda rehinenin tutulmasından sorumluydu.

Demir Kılıçlar Savaşı süresince, Refah Tugayı bölgesinden İsrail topraklarına çok sayıda roket saldırısını koordine etmiş ve İsrail Savunma Kuvvetleri'ne karşı güney Gazze bölgesinde pek çok terör planını yönlendirmiştir. İsrail Savunma Kuvvetleri ve Şin Bet, 7 Ekim saldırılarının planlanmasına ve uygulanmasına katılan, İsrail vatandaşlarına tehdit oluşturan her teröristi etkisiz hale getirmek için kararlılıkla faaliyetlerine devam edecektir."