Hamas'tan ABD'nin Yemen Saldırısına Sert Tepki - Son Dakika
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Hamas'tan ABD'nin Yemen Saldırısına Sert Tepki

Hamas, 58 ölüyle sonuçlanan ABD'nin Yemen'deki hava saldırısını savaş suçu olarak kınadı.

18.04.2025 15:18
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Hamas, Yemen'in Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na ABD tarafından düzenlenen ve 58 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısını "savaş suçu olarak nitelendirerek kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde kentinde sağlık görevlileri dahil onlarca kişinin ölmesi ve yaralanmasına yol açan ABD'nin hava saldırısına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Bu acımasız saldırı Yemen egemenliğine karşı açık bir ihlal ve tam anlamıyla savaş suçudur; bölgede siyonist ve ABD hegemonyasını reddeden özgür halklara yönelik saldırgan Amerikan politikalarının devam ettiğini teyit etmektedir. ABD'nin Yemen halkına yönelik saldırısı, Gazze Şeridi'nde halkımıza karşı yürütülen soykırımın bir uzantısı ve halklarımızı hedef alan Amerikan-siyonist ortak saldırılarının bir parçasıdır." denildi.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan habere göre ABD savaş uçakları, Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa Limanı'nı iki kez hedef almıştı. Saldırıda aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 58 kişi öldü, 126 kişi yaralanmıştı.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan ABD'nin Yemen Saldırısına Sert Tepki - Son Dakika

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