Hamas'tan Fetih Hareketi'ne Destek Çağrısı

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Hamas, Fetih Hareketi'ne, Gazze Şeridi'nin yönetimi için "içtimai destek komitesinin" oluşturulması yönündeki öneriye olumlu yanıt verme çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Fetih Hareketi'ndeki kardeşler ve Filistin yönetiminin, Filistin siyasi sistemi çerçevesinde bir içtimai destek komitesinin oluşturulması çabalarına yanıt vereceğini umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mısır'ın gösterdiği çabalara ve ulusal konsensüs veya teknokratlardan oluşan bir hükümet kurma çabalarının Hamas tarafından olumlu bir şekilde yanıtlandığı hatırlatılarak, Hamas'ın ulusal çapta varılan tüm anlaşmaları uygulamaya hazır olduğu ve Filistin halkını, kurumlarını yeniden birleştirecek, siyasi sistemini yeniden tesis edecek her türlü formüle açık olduğu vurgulandı.

Hamas, 5 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin yönetimi için "içtimai destek komitesinin" oluşturulması yönünde Mısır'ın sunduğu öneriyi kabul ettiklerini duyurmuştu.