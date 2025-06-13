Hamas'tan İsrail'e Ortak Duruş Çağrısı

(ANKARA) - Hamas, uluslararası topluma " İsrail'i durdurmak için ortak bir duruş" çağrısında bulundu. Hamas, "İsrail'in saldırganlığı, bölgeyi istikrarsızlaştırma tehdidinde bulunmakta ve aşırılık yanlısı Netanyahu hükümetinin bölgeyi açık çatışmalara sürükleme ısrarını yansıtmaktadır" ifadelerini kullanırken; saldırıları "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.

Hamas, İsrail'in İran'ın askeri ve nükleer tesislerinin hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Hamas, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyuna seslenerek, "İsrail'i caydırmak ve işlediği suçlara son vermek için ortak bir duruş sergileme" çağrısında bulundu.

Açıklamada, "İsrail'in saldırganlığı, bölgeyi istikrarsızlaştırma tehdidinde bulunmakta ve aşırılık yanlısı Netanyahu hükümetinin bölgeyi açık çatışmalara sürükleme ısrarını yansıtmaktadır" denildi. Saldırıyı "uluslararası normların ve sözleşmelerin açık bir ihlalini teşkil eden acımasız bir saldırı" olarak nitelendiren Hamas, İsrail'in "tüm bölge için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu" ifade etti.

Hamas, "İran İslam Cumhuriyeti ile tam dayanışma" içinde olduğunu belirterek, üst düzey komutanların ve nükleer bilim adamlarının ölümü dolayısıyla İran yönetimine ve halkına "en derin taziyelerini" sundu.