Hamas'tan Kudüs'e Göç Yok Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas'tan Kudüs'e Göç Yok Açıklaması

Hamas, Kudüs'ten başka yere göç etmeyeceklerini duyurdu ve Trump'ın planlarına yanıt verdi.

15.02.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, tüm dünyaya seslenerek, Kudüs'ten başka yere göç olmayacağını ve bunun ABD Başkanı Donald Trump ile onun yaklaşımını destekleyen herkese cevapları olduğunu açıkladı.

Hamas'ın sosyal paylaşım platformu Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, altıncı grup İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının, müzakerelere ve ateşkese bağlı olduğu ve bu koşullar dışında serbest kalmalarının mümkün olmadığı belirtildi.

Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve İsrail esirlerinin teslim edilme sürecindeki kalabalık görüntülerinin, işgal ve işgalcilerinin destekçilerine karşı bir kırmızı çizgi olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"(Esir takası sırasında) Halkımız, milletimiz ve dünyanın her yerindeki özgür halklar, direnişin halk ve direniş ile bütünleştiğini temsil eden onurlu takas anlaşmasını gerçekleştirmesinde güç, gurur ve gurur dolu sahneler izliyor."

Açıklamada ayrıca esir takası sırasında kurulan platformda yer alan, "Bizler askeriz, ey Kudüs, o halde, antlaşmaya bağlı olduğumuza, savaş alanında kararlı olduğumuza, geri çekilmeden veya ihmal etmeden kurtuluş yolunda ilerlediğimize şahit ol." ifadelere yer verildi.

Son olarak da açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyaya söylüyoruz: Kudüs'ten başka yere göç yok. Bu, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın ve onun yaklaşımını destekleyen sömürge ve işgal güçlerinin başlattığı tüm yerinden etme ve tasfiye çağrılarına cevabımızdır."

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

Kaynak: AA

Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Kudüs'e Göç Yok Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
11:42 TBMM’nin en çalışkan milletvekilleri Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var
10:14 Milyarlık servetin yüzüne bakan yok Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
15:33 2032’de dünya’ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi 2032'de dünya'ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi
15:30 Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
15:18 Trump’tan diplomatik gaf:’Tek Kelime Anlamıyorum’ dedi, ortalık karıştı“ Trump'tan diplomatik gaf:'Tek Kelime Anlamıyorum' dedi, ortalık karıştı!"
15:15 Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'den duygusal paylaşım
14:56 TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
14:49 Edin Dzeko’nun elinde kırık tespit edildi Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi
14:47 Diyarbakır’da Piyalepaşa Rezidansı’nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor Diyarbakır'da Piyalepaşa Rezidansı'nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:41 Dev organizasyon İstanbul’da düzenlenecek Dev organizasyon İstanbul'da düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 13:13:25. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas'tan Kudüs'e Göç Yok Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.