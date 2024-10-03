Hamas, Tel Aviv Saldırısını Üstlendi

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GAZZE, 3 Ekim (Xinhua) -- Hamas, Salı akşamı İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen ve en az yedi kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada saldırının Batı Şeria'nın El Halil kentinden iki El Kassam üyesi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, örgüt üyelerinin bir İsrail askerini bıçaklayıp otomatik silahını ele geçirdiği, ardından da Tel Aviv'in merkezindeki iki farklı noktada saldırı gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Tel Aviv'in güney banliyösünde iki kişinin ateş açması sonucu en az yedi kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Olay, son yıllarda kentte meydana gelen en şiddetli silahlı saldırılardan biri.

İsrail polisinin yaptığı açıklamada, saldırının Yafa banliyösündeki hafif raylı sistem durağı yakınında meydana geldiği ve her iki saldırganın da olay yerinde vurularak öldürüldüğü ifade edildi.