Hamburg Havalimanı'nda Grev Başladı

- Hamburg Havalimanı'nda gece yarısı planlanan uyarı grevi erken başladı

Havalimanında 100'den fazla uçuş iptal oldu

HAMBURG - Almanya'da Hamburg Havalimanı'nda Verdi işçi sendikasına bağlı çalışanların gece yarısı başlaması beklenen grevi sabah saatlerde başlarken, 100'den fazla uçuş iptal oldu.

Almanya'nın Hamburg şehrinde Verdi işçi sendikasının düzenlediği grev ulaşımı etkiledi. Hamburg Havalimanı'nda bu gece yarısı başlaması beklenen uyarı grevi sabah saatlerde başlarken, bugün yapılması planlanan 100'den fazla uçuş iptal oldu.

Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, "Verdi işçi sendikasına bağlı çalışanların iş bırakması sonucu bugün planlanan 144 iniş, 139 kalkıştan sadece 10'a yakını gerçekleştirildi" denildi. Uçuş iptallerinin yolculara e-posta ve mesaj yoluyla iletildiği aktarıldı.

Büyük grev bu gece yarısı başlayacak

Almanya genelinde yapılması beklenen büyük grev bu gece yarısı başlayacak. Ülke genelindeki 11 havalimanında yapılacak uyarı grevi nedeniyle kamu ve yer hizmetleri çalışanları iş bırakacak. Söz konusu grev nedeniyle 3 bin 400'den fazla uçuşun iptal olması, 510 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.