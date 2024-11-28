Hamidiye Camisi Yeniden Açıldı

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Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) yeniden inşa ettiği Hamidiye Camisi ibadete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 19. yüzyıl Osmanlı mimarisi olan Hamidiye Camisi'nin, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında, doğal malzemeler kullanılarak aslına uygun şekilde yeniden inşa edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından doğal bazlı malzemelerle inşa edilen caminin yönetim sorumluluğunun Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilerek ibadete hazır hale getirildiği ifade edildi. ???????