Hamile Öğretmene Tazminat Kararı

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İzmir'de hamile kaldığı için işten çıkarıldığını öne sürerek özel okula dava açan İngilizce öğretmenin yerel mahkemeden kazandığı tazminat, istinaf tarafından hukuka uygun bulundu.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan İngilizce öğretmeni D.İ.K. 2020'de çalışmaya başladığı özel bir okuldaki sözleşmesinin 2021 Haziran'da yenilediğini ancak ağustos ayında feshedildiğini öne sürdü.

Hamile olduğu için haksız yere işten çıkarıldığını ve işe ihtiyacı olduğunu belirten D.İ.K, tazminat davası açtı.

Karşıyaka 3. İş Mahkemesi, davayı kısmen kabul edip, D.İ.K'ye kıdem, ihbar, cezai şart ve ayrımcılık tazminatı olmak üzere toplam 51 bin 122 lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Özel okul avukatları, D.İ.K'nin iddialarını ispatlayamadığını, ücret miktarının da hatalı tespit edildiğini, salgın süreci ve ekonomik kriz koşullarıyla davacının iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini savunarak, kararı istinafa taşıdı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, iş akdinin tazminat gerektirmeyecek şekilde sona erdiğine yönelik ispat yükünün işverene ait olduğunu belirtti.

Daire, dosyadaki delil durumu, yeni işe alımların bulunması, davalı tarafça sözleşmenin feshedileceğinin öncesinden bildirildiğine ilişkin yazılı bir belge ve delil sunulmaması, önceki dönem kayıtlar, davacının sağlık raporları, somut dosyadaki delil durumunun ilk derece mahkemesinin kararına yönelik istinaf itirazlarının esastan reddi gerektiği kanaatine varıldığını aktardı.

Oy birliğiyle verilen karar kesinleşti.