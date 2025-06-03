Hamileler için bayram yolculuğu önerileri - Son Dakika
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Hamileler için bayram yolculuğu önerileri

03.06.2025 14:59
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Uzmanlar, anne adaylarına yolculuk ve et tüketimi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Uzmanından anne adaylarına hayati öneriler

KONYA - Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak ve kurban eti tüketecek anne adaylarına uzmanlardan uyarı geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, yola çıkan hamilelerin 2 saat üzerindeki yolculuklarında molayla birlikte yürüyüş yapmaları, et tüketirken ise pişmesi ve yağ oranına dikkat edilmesi noktasında önerilerde bulundu.

Bayram tatili öncesi yola çıkacak anne adaylarının yolda geçirilen sürenin 2 saat üzerine çıkması halinde mola verilerek 5 dakikalık yürüyüş tavsiyesinde bulunan uzmanlar, anne adayında bacak ödem, varis artışı ve emboli gibi risklerin en aza indirilmesi noktasında önem taşıdığını vurguladı. Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, "Özellikle araçla seyahat planlanıyorsa, 2 saat ve üzerinde bir yolculuk yapacaksak mutlaka anne adayının kısa kısa molalar verip 5'er dakikalık yürüyüşler yapmasını istiyoruz. Bu sayede anne adayının bacaklarında ödem, varis artışı ve emboli gibi riskler minimalize olacaktır. Bunun dışında annenin seyahat etmeyi planladığı bölgede, sıcak mekanlar olan kaplıca, hamam, sauna gibi bölgelerden uzak durması gerekiyor. Çünkü vücut ısısının 39 derece ve üzerinde olduğu sıcaklıklarda fetus olumsuz etkileniyor ve bunu da unutmamamızda fayda var. Yine seyahat süresince tropikal bölgelere ve hijyen probleminin olduğu yerlere gebelik boyunca seyahat önermiyoruz enfeksiyon riski nedeniyle. Bunların yanı sıra anne adaylarına, gebelik boyunca önerdiğimiz yarım saatlik günlük yürüyüşlere seyahat süresince de devam edebilirler. Bunu yaparken özellikle yaz aylarında olmamız nedeniyle, saat 12.00 ile 15.00 aralığı dışındaki zaman dilimlerinde tercih edilmelidir. Yürüyüşler sırasında koruyucu şapka, gözlük ve koruyucu krem kullanımını özellikle gebelik maskesi gibi cilt lezyonlarını minimalize etmesi adına öneriyoruz" dedi.

"Enfeksiyon riskinin daha az olması nedeniyle denizi öneriyoruz"

Tatile giden hamilelere deniz konusunda öneride bulunan Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, "Deniz mi, havuz mu bizlere çok sorulmakta ve biz deniz olarak öneride bulunuyoruz. Nedeni ise tabii ki çok daha güvenli alternatif, enfeksiyon riskinin daha az olması nedeniyle ve takip eden hekim görüşü, seyahat öncesi mutlaka alınmalıdır. Çünkü bizler bazen özellikle yüksek risk grubundaki gebelere, seyahat yasağı koyduğumuz dönemler olabiliyor. ve son olarak da seyahat planlanan bölgede acil bir durumda başvurulacak olan sağlık noktası, sağlık kuruluşu neresi daha önceden not edilmeli ve bilinmeli. Biliyorum olmasın ama acil durumlarda büyük kolaylık sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Az pişmiş olan et grubunda enfeksiyonların ihtimali devam etmekte"

Kurban Bayramı nedeniyle et tüketimi noktasında da uyarılarda bulunan Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, "Tüketilecek olan etlerin mutlaka iyi pişmiş olarak tüketilmesi gerekiyor. Az pişmiş olan et grubunda brusella, toksoplazma ve tenya gibi enfeksiyonların ihtimali devam etmekte. Çok aşırı pişmiş et grubunda, protein içeriğinin azaldığını biliyoruz ve yine yanmış et grubu da akrilamid içeriği nedeniyle anne adaylarına önerilen besin gruplarında değildir. Bunların yanı sıra özellikle etlerin çok yağlı ve çok tuzlu tüketilmesi de hem tansiyon hem de kolesterol dengesiyle ilgili problemleri beraberinde getirebileceği için anne adaylarına önerilmez. Bize çokça sorulan sakatat grubu besinleri de gebelikte hamileliğin başından sonuna kadar önermiyoruz. Bunun sebebi de yüksek doz A vitamini fe TUS bebek üzerinde toksik etkileri olabilir. Bu nedenle gebelikte güvenli besin grubu değildir. Etleri tüketirken daha sağlıklı olması adına bol yeşillik ve salatayla alınmış olması durumunda etin içeriğindeki demirin çok daha iyi emileceğini biliyoruz. Beslenmeyle ilgili bir de tatlılarla ilgili şunu söyleyebiliriz. Özellikle glisemik indeksi yüksek şerbetli tatlılar yerine, süt tatlılarının tercih edilmesi anne adayı için çok daha sağlıklı bir alternatif olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hamileler için bayram yolculuğu önerileri - Son Dakika

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