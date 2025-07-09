Hamiyet Yüceses’in Vefatının 29. Yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hamiyet Yüceses’in Vefatının 29. Yılı

09.07.2025 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü Türk sanat müziği sanatçısı Hamiyet Yüceses, 10 Temmuz 1996'da vefatının 29. yılı.

Seslendirdiği "Makber", "Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine", "Gitti de Gelmeyiverdi", "Ben Küskünüm Feleğe" ve "Bakmıyor Çeşm-i Siyah" adlı eserlerle unutulmayanlar arasına giren sanatçı Hamiyet Yüceses'in vefatının üzerinden 29 yıl geçti.

Türk sanat müziği yorumcusu Yüceses, Kadriye Hanım ile marpuç ustası Halil Efendi'nin kızı olarak 20 Haziran 1915'te İstanbul'da dünyaya geldi.

İstanbul'da Hacı Kadın İlkokulunda eğitim gören ve sesinin güzelliğiyle çocuk yaşlarda dikkati çeken sanatçı, henüz 11 yaşındayken ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle sahneye çıkıp şarkı söylemeye başladı.

Hamiyet Yüceses, ilk konserini Burhaniye'de verdi. Ardından Anadolu'nun birçok şehrinde sahneye çıkan sanatçı, bir süre Gaziantep'te yaşadı.

Safiye Ayla ile 1931'de Beyoğlu'nda sahneye çıkmaya başlayan sanatçı, aynı yıl Kadıköy'de düzenlenen yarışmada "Türkiye Ses Kraliçesi" seçildi.

Başarılı sanatçı, besteciler Selahattin Pınar, Sadettin Kaynak, Yesari Asım Arsoy, Mısırlı İbrahim ve Bimen Şen'den özel dersler aldı.

İstanbul Radyosunda çeşitli programlara çıkan, Sahibinin Sesi, Columbia ve Odeon firmalarıyla plaklar yapan sanatçı, Halit Kıvanç ile 1978'de yaptığı röportajda, İstanbul'da ilk sahneye çıktığı yıllarda mikrofon olmadığını dile getirmişti.

Güçlü sesiyle gönüllerde yer edindi

Besteci Sadettin Kaynak'ın sesine uygun bazı besteler yaptığı şarkıcı, soyadı kanunu çıkınca Sadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın ısrarıyla Yüceses soyadını aldı.

Yüceses'in 1940'ta evlendiği Deniz Astsubayı Fethi Bey, "Atılay faciası" olarak anılan, denizaltının batması olayında 14 Temmuz 1942'de hayatını kaybetti.

Bu üzüntünün ardından söylediği "Gitti de Gelmeyiverdi" şarkısıyla beğeni toplayan şarkıcı, asıl şöhreti ise sözleri Abdülhak Hamit Tarhan'a, bestesi Mehmet Baha'ya ait "Makber" şarkısıyla kazandı.

Sanatçı, 1944'ten 1955'e kadar Kemal Mollaoğlu ile evli kaldı, ardından 1956'da sahnede şarkı söylerken tanıştığı, tıp fakültesi öğrencisi Osman Sabuncu ile vefatına kadar süren 40 yıllık evliliğe imza attı.

İstanbul'da dönemin ünlü gazinolarında assolist olarak sahneye çıkan sanatçı, 1944'te İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği İcra Heyetinde görev aldı.

Gazele sevgisini her fırsatta dile getiren şarkıcının, 1946'da Hacı Arif Bey'in "Bakmıyor Çeşm-i Siyah" eserini, bir gazelle birlikte okuması ilgi gördü.

Hamiyet Yüceses, 1949'da Yeni İstanbul Radyosunda çalışmaya başladı. Üniversite Talebe Birliği, her yıl düzenledikleri Edebiyat Yarışması'nda "Hamiyet Mükafatı" ödüllerini dağıttı.

Yüceses, TRT'de tambur üstadı Sadun Aksüt'ün sunuculuğunu yaptığı "Taş Plaktan Bugüne" adlı programdaki açıklamasında, "Bir Görüşte Aşık Oldum Gözlerine Ey Peri" adlı eserin plağa alınma hikayesini anlatarak, "Bütün aileyi etrafıma topladım. 'Çok küçük yaştayım. Allah hepimize ömür versin. Ölüm belli olmaz fakat ben öldüğüm zaman bu plağı benim mezarımın başında çalacaksınız. Vasiyet ediyorum size.' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

Sahnelere 1981'de veda etti

"Efsuncu Baba", "Affet Beni Allah'ım", "Kanun Namına", "Soygun", "İncili Çavuş" gibi sinema filmlerinde şarkı söylerken görünen Yüceses, 1981'de sahneleri bıraktı.

Usta sanatçı, Pera Palas Oteli'nde 1987'de adına düzenlenen gecede, 1988'de ise Hürriyet gazetesinin Altın Kelebek Ödül Töreni'nde son kez sahneye çıktı.

"Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine", "Ben Küskünüm Feleğe"nin de arasında bulunduğu Türk sanat müziği eserlerini yorumlayan Yüceses, yaşamı boyunca yaklaşık 1500 plak, 37 adet 45'lik ve 8 uzunçalar çıkardı.

Hamiyet Yüceses, tatil için gittiği Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldırıldığı hastanede, 10 Temmuz 1996'da 81 yaşındayken vefat etti. Yüceses'in cenazesi, Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, istanbul, Magazin, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamiyet Yüceses’in Vefatının 29. Yılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yıl sonra başkasının çocuğu olduğunu öğrendi Şimdi gerçek ailesini arıyor 18 yıl sonra başkasının çocuğu olduğunu öğrendi! Şimdi gerçek ailesini arıyor
SGK’da rüşvet skandalı: Poşetin içinden balya balya Euro çıktı SGK'da rüşvet skandalı: Poşetin içinden balya balya Euro çıktı
Şehit Ege Akar’ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı Şehit Ege Akar'ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı
İstanbul’un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor İstanbul'un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor
Fenerbahçe’den Gyökeres bombası Fenerbahçe'den Gyökeres bombası
Bu sezon Süper Lig’de 23 isim bir ilki yaşayacak Bu sezon Süper Lig'de 23 isim bir ilki yaşayacak
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi Aradaki fark dikkat çekici Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici
Diogo Jota’nın ailesine bıraktığı miras ortaya çıktı Diogo Jota'nın ailesine bıraktığı miras ortaya çıktı
Paulista, Galatasaray maçındaki gözyaşlarının nedenini açıkladı Paulista, Galatasaray maçındaki gözyaşlarının nedenini açıkladı
Gözaltına alınan CHP’li belediye başkanvekili Ahmet Şahin hakkında karar Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanvekili Ahmet Şahin hakkında karar
İBB, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı’nı hizmetten kaldırıyor İBB, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nı hizmetten kaldırıyor

14:29
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silah bırakacak
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak
14:16
TFF açıkladı Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek
TFF açıkladı! Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek
13:57
“İBB yargılanmaları TRT’de yayınlansın“ teklifine Erdoğan’dan yanıt
"İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt
13:35
Kartalkaya davasında Halit Ergül’ün kızının sözlerine tepki yağdı
Kartalkaya davasında Halit Ergül'ün kızının sözlerine tepki yağdı
12:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
21:47
CHP lideri Özgür Özel, Zeydan Karalar’ın tutuklandığını canlı yayında öğrendi
CHP lideri Özgür Özel, Zeydan Karalar'ın tutuklandığını canlı yayında öğrendi
21:25
Sosyal medya fenomeni “Basel“e, “Cumhurbaşkanına hakaret“ ten gözaltı
Sosyal medya fenomeni "Basel"e, "Cumhurbaşkanına hakaret" ten gözaltı
20:56
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı
20:55
Galatasaray’da ayrılıklar üst üste Halil Dervişoğlu’nun yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da ayrılıklar üst üste! Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu
20:32
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
20:20
Trump’tan Gazze’de ateşkes açıklaması: Hafta sonuna kadar anlaşacağımızı umuyorum
Trump'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: Hafta sonuna kadar anlaşacağımızı umuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 15:05:27. #7.12#
SON DAKİKA: Hamiyet Yüceses’in Vefatının 29. Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.