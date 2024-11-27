Hamsi Atıklarıyla Biyogübre Üretimi

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde yürütülen "Kesme Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Hamsi Atık Hidrolizatlarının Biyoaktivatör Olarak Kullanılması Projesi"nden başarılı sonuçlar alındı.

Ziraat Fakültesi Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Tütüncü başkanlığında 2 yıldır yürütülen proje kapsamında Samsun'daki balık unu fabrikalarından alınan atıklar, biyogübreye dönüştürüldü.

Elde edilen biyogübre ise OMÜ'de topraksız üretim yapılan çiçek seralarında kullanıldı.

Proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından da desteklenmeye değer görüldü.

Tütüncü, gazetecilere, balık atıklarının eski çağlardan bu yana kullanıldığını söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nde balık fabrikalarının çok olduğunu, balık atıklarını buralardan temin ettiklerini dile getiren Tütüncü, "Avcılıkta hamsi, en fazla üretilen balık. Bunlardan yüzde 50-55 oranında atık ortaya çıkıyor. Bu atıkların tamamı bertaraf edilemiyor. Biz de ticari işletmelerden bu atıkları temin ederek hem çevreye hem de çiftçilerimize katkı olarak bu ürünü geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bitkilere destek olmak amacıyla yürüttükleri projede hamsi atıklarından biyogübre elde ettiklerini anlatan Tütüncü, "Şu ana kadar aldığımız sonuçlar gayet iyi. Özellikle güllerde vazo ömrü önemli bir kalite parametresi. Vazo ömrünün uzatılışı, bitki büyüme gelişmesine oldukça etkili olduğunu gözlemledik." ifadesini kullandı.

Tütüncü, serada güllerin deneme amacıyla üretildiğine, şu aşamada satışının olmadığına işaret ederek, testlerin bitmesinden sonra biyogübrenin ticarileşmesi ve tarımsal üretimde kullanılması için çalışma yürüteceklerini aktardı.