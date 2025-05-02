Han Duck-soo: Adaylığını Açıkladı

- İstifa eden Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, başkanlığa adaylığını açıkladı

SEUL - Dün görevlerinden istifa eden eski Güney Kore Başbakanı ve Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, 3 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine adaylığını açıkladı. Göreve gelmesi halinde devlet başkanının yetkilerini azaltmayı vadeden Han, "Yaklaşan devlet başkanlığı seçiminde halkımız tarafından seçilmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Güney Kore'de 3 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi yaklaşırken, Güney Kore Başbakanı ve Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo dün görevlerinden istifa etmişti. Han, bugün yaptığı açıklamada başkanlık seçimine aday olduğunu duyurdu. "Yürekten sevdiğim ülkemiz ve hepimizin geleceği için elimden geleni yapmaya karar verdim" diyen Han, "Yaklaşan devlet başkanlığı seçiminde halkımız tarafından seçilmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Göreve gelmesi halinde devlet başkanının yetkilerini azaltmayı vadeden Han, bunun için anayasa reformu yapmayı hedeflediğini söyledi.

Han, birlik mesajı verdi

Yaşanan siyasi kutuplaşmaya dikkat çeken Han, "Ülkenin ve halkının geleceği yerine bireylerin ve grupların çıkarlarını gözeten siyasi kavgalar tehlikeli bir boyuta ulaştı. Büyük emeklerle kurulan bu ülkenin, sorumsuz siyasi çekişmeler yüzünden temelden çökmesine izin vermemeliyiz" şeklinde konuştu. Güney Kore ve Kuzey Kore'nin üzücü şekilde birbirinden ayrıldığını hatırlatan Han, "Sol-sağ, doğu-batı ve şimdi de kadın-erkek, orta yaşlı-genç diye bölünmeye devam mı edeceğiz" diye sordu. Yeni hükümetin "Han Duck-soo hükümeti değil, ileriye gitmek isteyen herkesin, yani halkın hükümeti olacağını" vurgulayan Han, "Gençlerin beni dünyaya açılmak ve geleceğe doğru yol almak için bir basamak olarak kullanmalarını umuyorum. Sadece ve sadece ülkemin ve milletimin iyiliği için çalışacağım" dedi.

"Ticaret sorununu çözeceğiz"

Ekonomik kalkınma konusunda deneyime sahip olduğunu vurgulayan Han, "Gururlu bir kamu görevlisi olarak hayatımı ekonomik kalkınmanın ön saflarında hizmet etmeye adadım" şeklinde konuştu. Başbakanlık ve geçici devlet başkanlığı yaptığı dönemde başlayan ABD-Güney Kore ticaret müzakerelerinden "önemli sonuçlar elde edildiğini" hatırlatan Han, "ABD hükümeti ve çeşitli alanlardaki uzmanlarla aktif olarak iletişim halindeyiz ve ticaret sorununu kesinlikle çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli bir isim

Eski Güney Kore Devlet Başkanları Roh Moo-hyun ve Yoon Suk-yeol dönemlerinde iki kez başbakanlık yapan Han'ın, 2009-2013 yılları arasında Güney Kore'nin ABD büyükelçisi olarak görev aldığı biliniyor. Diplomasi ve siyasette tecrübeli bir isim olan Han, ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin adayı Lee Jae-myung'a karşı güçlü bir rakip olarak görülüyor.

Görevlerinden istifa etmişti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol hakkında başlatılan azil süreci sonrasında başbakanlığa ek olarak geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Han, dün görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu. "Vekaleten yürüttüğüm devlet başkanlığı görevi ve başbakanlıktan istifa ettim" diyen Han, ülkenin içinde bulunduğu krizi aşmasına yardım etmek adına bu kararı aldığını vurgulamıştı. Başkanlığa aday olacağının sinyalini veren Han, "Bu yolda hiçbir mazeret göstermeden, sonuna kadar yürüyeceğim" demişti.