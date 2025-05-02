Han Duck-soo: Adaylığını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Han Duck-soo: Adaylığını Açıkladı

İstifa eden Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, 3 Haziran'daki başkanlık seçiminde aday oldu.

02.05.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İstifa eden Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, başkanlığa adaylığını açıkladı

SEUL - Dün görevlerinden istifa eden eski Güney Kore Başbakanı ve Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, 3 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine adaylığını açıkladı. Göreve gelmesi halinde devlet başkanının yetkilerini azaltmayı vadeden Han, "Yaklaşan devlet başkanlığı seçiminde halkımız tarafından seçilmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Güney Kore'de 3 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi yaklaşırken, Güney Kore Başbakanı ve Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo dün görevlerinden istifa etmişti. Han, bugün yaptığı açıklamada başkanlık seçimine aday olduğunu duyurdu. "Yürekten sevdiğim ülkemiz ve hepimizin geleceği için elimden geleni yapmaya karar verdim" diyen Han, "Yaklaşan devlet başkanlığı seçiminde halkımız tarafından seçilmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Göreve gelmesi halinde devlet başkanının yetkilerini azaltmayı vadeden Han, bunun için anayasa reformu yapmayı hedeflediğini söyledi.

Han, birlik mesajı verdi

Yaşanan siyasi kutuplaşmaya dikkat çeken Han, "Ülkenin ve halkının geleceği yerine bireylerin ve grupların çıkarlarını gözeten siyasi kavgalar tehlikeli bir boyuta ulaştı. Büyük emeklerle kurulan bu ülkenin, sorumsuz siyasi çekişmeler yüzünden temelden çökmesine izin vermemeliyiz" şeklinde konuştu. Güney Kore ve Kuzey Kore'nin üzücü şekilde birbirinden ayrıldığını hatırlatan Han, "Sol-sağ, doğu-batı ve şimdi de kadın-erkek, orta yaşlı-genç diye bölünmeye devam mı edeceğiz" diye sordu. Yeni hükümetin "Han Duck-soo hükümeti değil, ileriye gitmek isteyen herkesin, yani halkın hükümeti olacağını" vurgulayan Han, "Gençlerin beni dünyaya açılmak ve geleceğe doğru yol almak için bir basamak olarak kullanmalarını umuyorum. Sadece ve sadece ülkemin ve milletimin iyiliği için çalışacağım" dedi.

"Ticaret sorununu çözeceğiz"

Ekonomik kalkınma konusunda deneyime sahip olduğunu vurgulayan Han, "Gururlu bir kamu görevlisi olarak hayatımı ekonomik kalkınmanın ön saflarında hizmet etmeye adadım" şeklinde konuştu. Başbakanlık ve geçici devlet başkanlığı yaptığı dönemde başlayan ABD-Güney Kore ticaret müzakerelerinden "önemli sonuçlar elde edildiğini" hatırlatan Han, "ABD hükümeti ve çeşitli alanlardaki uzmanlarla aktif olarak iletişim halindeyiz ve ticaret sorununu kesinlikle çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli bir isim

Eski Güney Kore Devlet Başkanları Roh Moo-hyun ve Yoon Suk-yeol dönemlerinde iki kez başbakanlık yapan Han'ın, 2009-2013 yılları arasında Güney Kore'nin ABD büyükelçisi olarak görev aldığı biliniyor. Diplomasi ve siyasette tecrübeli bir isim olan Han, ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin adayı Lee Jae-myung'a karşı güçlü bir rakip olarak görülüyor.

Görevlerinden istifa etmişti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol hakkında başlatılan azil süreci sonrasında başbakanlığa ek olarak geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Han, dün görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu. "Vekaleten yürüttüğüm devlet başkanlığı görevi ve başbakanlıktan istifa ettim" diyen Han, ülkenin içinde bulunduğu krizi aşmasına yardım etmek adına bu kararı aldığını vurgulamıştı. Başkanlığa aday olacağının sinyalini veren Han, "Bu yolda hiçbir mazeret göstermeden, sonuna kadar yürüyeceğim" demişti.

Kaynak: İHA

Güney Kore, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Han Duck-soo: Adaylığını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:11:33. #7.12#
SON DAKİKA: Han Duck-soo: Adaylığını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.