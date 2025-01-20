Hapis Cezaevi Firarisi Yakalandı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Aynı Ali Mahallesi'nde şüphelendikleri U.E'yi (22) durdurdu.

Yapılan incelemede U.E'nin kasten öldürme, birden fazla kişi tarafından silahla yaralama ve basit yaralama suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.