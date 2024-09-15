Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gizlendiği bölmede yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Adli İşlemler ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'nin (42) yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firariyi gizlendiği bölmede yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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