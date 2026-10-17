Harbin\'deki iş fuarı 260 işveren ve 11.000\'den fazla mezunu bir araya getirdi

Harbin'deki iş fuarı 260 işveren ve 11.000'den fazla mezunu bir araya getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Normal Üniversitesi'nde cuma günü büyük ölçekli bir iş fuarı düzenlendi. Fuar, 8.769 iş ilanı sunan 260 işvereni 11.000'den fazla mezunla bir araya getirdi.
HARBİN, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de yer alan Harbin Normal Üniversitesi'nde, cuma günü büyük ölçekli bir iş fuarı düzenlendi. Etkinlik, 8.769 iş ilanı sunan 260 işvereni ve 11.000'den fazla mezunu bir araya getirdi.
Kaynak: Xinhua
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