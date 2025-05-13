Haredi Partilerden Koalisyona Tehdit

İsrail'deki koalisyon hükümetinin Ultra-Ortodoks (Haredi) partileri Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin Haredi asker kaçaklarının gözaltına alınmasına yönelik operasyonlar başlatılması halinde "derhal hükümetten çekilecekleri" tehdidinde bulunduğu belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partilerinden Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Haredi asker kaçaklarının yakalanması için operasyonlar başlatılması halinde "derhal hükümetten çekilecekleri" mesajı iletildi.

Öte yandan İsrail ordu radyosuna konuşan askeri yetkililer ise asker kaçaklarının yakalanması için operasyon başlatılacağını ancak bunun her askere alım dönemi sonrası gerçekleşen rutin bir uygulama olduğunu, özellikle Haredi topluluğunu hedef almadığını aktardı.

Netanyahu'nun pazar günü İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi ile yaptığı toplantıda Haredi asker kaçaklarına yönelik ağır yaptırımlar uygulama kararı aldığı aktarılmıştı.

Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği, daha önce de Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim alanların askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmaması halinde hükümetten çekilme tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

İsrail yasalarına göre, 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.