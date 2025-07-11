Harkiv'de Doğumhane Hedef Alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Harkiv kentine düzenlediği hava saldırısında bir doğumhanenin de hedef alındığını kaydederek, içindeki birkaç kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusların bugün ülkesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.

Harkiv kentine düzenlenen saldırıda 9 kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, bir doğumhanenin de hedef alındığını ve buradaki "birkaç kişinin" yaralandığını kaydetti.

Zelenskiy mesajında, "Yaralılar arasında doğum hastanesindeki kadınlar da var. Doğum yapan kadınlar, ameliyat yapılan kadınlar var." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun ayrıca Odessa, Sumi, Mıkolayiv ve Dnipropetrovsk bölgelerine yönelik de saldırılar gerçekleştirdiğini ifade eden Zelenskiy, "Ruslar insansız hava araçları, füzeler ve hava bombalarıyla sürekli saldırıyor." sözlerine ekledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Ruslar ülkeye toplam 79 adet İHA ile saldırdı.

Açıklamada, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerince 44 İHA'nın imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.