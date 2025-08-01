Harpax ve Arex'ten İhracat Anlaşması - Son Dakika
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Harpax ve Arex'ten İhracat Anlaşması

01.08.2025 11:20
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Harpax ve Arex, Avrupa pazarına yönelik savunma ürünleri için çerçeve anlaşması imzaladı.

Yurt dışından temin edilirken yerlileştirilen ve ihracat başarıları getiren "esnek mermi yolu" Avrupa pazarına yönelik yeni bir kapı açtı.

Anova Ar-Ge Teknolojileri bünyesinde hava, kara ve deniz platformları için silah entegrasyonu ve kritik alt sistemler tasarlayıp üretmek üzere kurulan Harpax Sistem Teknolojileri, Slovenya'da otomatik dolum tabancaları, eğitim amaçlı mühimmat, mühimmat bağlantıları ve diğer savunma ekipmanları üretiminde uzmanlaşan Arex Defence ile ürün ihracatına ciddi katkı sağlayacak çerçeve sözleşmesi imzaladı.

Sözleşmeye, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında, Harpax Sistem Teknolojileri Genel Müdürü Dursun Öner ve Arex Defence Üst Yöneticisi (CEO) Tim Castagne imza attı.

Çerçeve anlaşma, ileri savunma çözümlerinde sahip Harpax Sistem Teknolojileri ile yenilikçi ateşli silahlar ve savunma teknolojileriyle tanınan Arex Defence'in tamamlayıcı güçlü yönlerini bir araya getirmek üzere tasarlandı. Uzmanlıklarını birleştiren iki firma, yüksek kaliteli savunma ürünlerinden oluşan geniş bir portföy ile kilit uluslararası pazarları hedefleyerek ürün ihracat kapasitelerini önemli ölçüde artırmayı planlıyor.

Harpax'ın güçlü mühendislik kabiliyetleri ile Arex'in hassas üretim uzmanlığının, küresel savunma sektöründe rekabet avantajını güçlendirecek yenilikçi ürünler ortaya çıkarması hedefleniyor.

Harpax, Arex'in Avrupa ve ötesindeki köklü dağıtım ağlarına erişim sağlayarak ileri savunma sistemlerini yeni pazarlara taşıyabilecek. Öte yandan Arex, Harpax'ın Türkiye savunma ekosistemindeki güçlü varlığından ve karmaşık sistem entegrasyonu konusundaki uzmanlığından faydalanarak ürün portföyünün ölçeklenebilirliğini artıracak.

Anlaşma, Türkiye'nin küresel savunma merkezi konumunu güçlendirme hedefiyle ve Slovenya'nın savunma sanayisinde ayak izini genişletme amacı doğrultusunda her iki şirket için önemli bir ihracat büyümesi sağlayacak.

"Esnek mermi yolunda" kesiştiler

İki şirketi, Türk savunma sanayisindeki yerlileştirme başarısı örneklerinden "esnek mermi yolu" bir araya getirdi. Bu alanda farklı kalibreler için ürettiği çözümlerle dünyada önemli bir oyuncu haline gelen Harpax, Arex için de önemli bir çözüm ortağı oldu.

Başta esnek mermi yolu olmak üzere karşılıklı ürün ve yeteneklerin kullanımına ve ihracatına yönelik uzun vadeli iş birliği de çerçeve anlaşmayı ortaya çıkardı.

Esnek mermi yolu, mermiyi kutusundan alıp, silahın ağzına kadar taşıyor. Kullanılan silahın konfigürasyonuna göre, farklı kalibrelerdeki mermiler için esnek mermi yoluna ihtiyaç duyuluyor. Üründeki sürtünme ve takılma gibi bir durum, doğrudan silahın performansına yansıyor. Bu nedenle esnek mermi yolu oldukça hassas ve kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Esnek mermi yolu, özellikle uzaktan komutalı silah sistemlerini mermi beslemede kullanılıyor. Mermi kutusu ve silah sistemi arasındaki farklı geometrilere uyum sağlayabilen ve esnek yapıda geliştirilen ürün, bu sayede her silah pozisyonunda çalıştırılabiliyor.

Ürünün değişik silah sistemleri üzerine entegrasyonu yapılabiliyor. Entegrasyonu oluşturan parçalar, ürünün uzun ömür döngüsü için yüksek kalitede tasarlanıp üretiliyor.

Kaynak: AA

Esnek Mermi, Teknoloji, Politika, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harpax ve Arex'ten İhracat Anlaşması - Son Dakika

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