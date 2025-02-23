Harput'ta Kartpostallık Kar Manzaraları

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Medeniyetler beşiği Harput'ta kartpostallık görüntüler

ELAZIĞ - Elazığ'da bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'nde kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Elazığ'da kar yağışının ardından bin 200 rakımlı tarihi Harputtv Mahallesi vatandaşlara göz ziyafeti sundu. Geçtiğimiz günlerde yağan kar ile birlikte medeniyetler beşiği tarihi Harput Mahallesi beyaz gelinliğini giydi. Mahallede bulunan Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesi, Pisa kulesinden bile fazla eğik olduğu tescillenen Ulu Cami minaresi, türbeleri gibi birçok tarihi yapı kar ile birlikte izlenmesi keyif veren görüntüler oluşturdu.

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine kabul edilen ve dron ile görüntülenen Harput'ta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.