Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 4 büyükbaş hayvanı çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, farklı tarihlerde A.A. ve H.A'nın ahırlarından 4 büyükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisinin İ.D. olduğu belirlendi.
Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ele geçirilen 4 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Harran'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı - Son Dakika
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