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Harvard Profesörünün Eşi, Kefiye Takan Öğrenciyi Taciz Etti - Son Dakika
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Harvard Profesörünün Eşi, Kefiye Takan Öğrenciyi Taciz Etti

Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü Jason Furman'ın eşi Eve A. Gerber, kefiye taktığı için sözle taciz ettiği bir öğrenciye özür diledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Gerber'in ayrımcı ve suçlayıcı bir dil kullanarak öğrenciyi taciz ettiği görüldü. Profesör Furman da eşinin davranışı için özür diledi.

Harvard Profesörünün Eşi, Kefiye Takan Öğrenciyi Taciz Etti
15.12.2023 - 12:57,
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Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü Jason Furman'ın eşi Eve A. Gerber, Harvard'da öğrenim gören bir kişiyi, kefiye taktığı için sözle taciz etti.

Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Gerber'in, Harvard Üniversitesinde öğrenim gören, ismi verilmeyen kefiye takmış bir kişiyi takip edip "Mahalleleri ve aileleri terörist şalınla tehlike altında hissettirdiğin için teşekkürler." dediği görüldü.

Sözlü tacizi kayda alan öğrenci, Gerber'e "Filistinliler, İsrail ülkelerini işgal ettiğinde tehlike altında hissetmişti." cevabını verdi.

Profesörün eşi Gerber, sosyal medyada karşılaştığı tepkilerin ardından X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "giyimi yüzünden birini rahatsız ettiği, ayrımcı ve suçlayıcı bir dil kullandığı" için özür dilerken davranışından pişman olduğunu belirtti.

Eve A. Gerber, paylaşımında, evinin yakınında düzenlenen bir Filistin'e destek yürüyüşündeki "sloganlardan rahatsız olduğunu", söz konusu öğrencinin bu yürüyüşten geldiğini düşündüğü belirtti.

Profesör Furman da tacize uğrayan öğrenciden eşinin davranışı için özür diledi.

Kaynak: AA
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Harvard Üniversitesi, Ekonomi, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

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